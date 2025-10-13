Đồng hành cùng Đảng, vững bước trong kỷ nguyên mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Văn phòng Thành ủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hành trình trung thành và tận tụy

Cùng với sự trưởng thành của Đảng, Văn phòng cấp ủy ra đời và gắn bó chặt chẽ với từng bước phát triển của cách mạng Việt Nam - đến nay tròn 95 năm hình thành và phát triển. Gần một thế kỷ ấy gắn liền với hành trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, Văn phòng cấp ủy luôn là “bộ tham mưu tổng hợp, trung thành, tận tụy và sáng tạo” của Đảng.

Ở Huế, vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi sản sinh nhiều thế hệ cách mạng ưu tú, công tác văn phòng Đảng sớm hình thành và trưởng thành trong gian khổ. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân, đế quốc, cán bộ Văn phòng Thành ủy đã sống, chiến đấu và làm việc giữa làn bom đạn, giữ gìn từng trang tài liệu, từng chỉ thị, nghị quyết..., bảo đảm thông tin thông suốt cho cấp ủy và phong trào cách mạng. Có người ngã xuống khi vẫn ôm trong lòng những văn kiện mật của Đảng; có người lặng lẽ bám trụ, bảo toàn từng con dấu, từng tờ giấy, những “vũ khí đặc biệt” của niềm tin cách mạng.

Những tháng năm ấy đã hun đúc nên truyền thống đặc biệt của ngành Văn phòng cấp ủy, tuy thầm lặng nhưng chưa bao giờ mờ nhạt, như dòng Hương giang âm thầm chảy qua lòng thành phố: Bền bỉ, sâu sắc và kiên định. Chính từ sự trung thành, tận tụy ấy, đội ngũ cán bộ văn phòng đã khẳng định vị trí không thể thay thế trong hệ thống chính trị của Đảng.

Đ/c Phan Xuân Toàn - UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Sau ngày đất nước thống nhất, Văn phòng Thành ủy Huế bước vào giai đoạn mới, xây dựng, đổi mới và hội nhập. Phát huy phương châm “Chủ động - Sáng tạo - Kỷ cương - Hiệu quả”, tập thể cán bộ, đảng viên Văn phòng đã nỗ lực không ngừng để trở thành trung tâm điều phối thông tin, tổ chức, quản trị và tham mưu chiến lược của Thành ủy.

Giai đoạn 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, tập trung tham mưu, phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra.

Ở mỗi nhiệm kỳ, dấu ấn của Văn phòng đều gắn liền với những quyết sách quan trọng của thành phố, nhất là giai đoạn 2020 - 2025, trước yêu cầu đổi mới và hội nhập, Văn phòng Thành ủy và văn phòng cấp ủy các cấp đã trở thành trung tâm điều phối thông tin, tổ chức, quản trị và tham mưu chiến lược. Nổi bật, đã tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa; tổ chức hàng trăm cuộc họp, hội nghị; chủ trì tham mưu Thành ủy ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch quan trọng; đặc biệt là các đề án triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những thành tựu đó là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ Văn phòng - những người luôn “đi trước một bước, nghĩ xa một tầm”, để mỗi văn bản, mỗi nghị quyết đều được chuẩn bị chu đáo, khoa học, có chiều sâu chính trị và thực tiễn.

Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiện đại

Nếu như trước đây, công tác văn phòng gắn liền với giấy tờ, con dấu, sổ sách, thì nay, chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản phương thức làm việc. Văn phòng Thành ủy Huế trở thành một trong những đơn vị tiên phong của thành phố trong thực hiện “Văn phòng số”, vận hành hiệu quả các nền tảng công nghệ hiện đại: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trung tâm Tích hợp dữ liệu dùng chung, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cùng hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối với các cơ quan Đảng từ thành phố đến cơ sở.

Tập thể cán bộ Văn phòng Thành ủy

Nhờ đó, mọi quy trình công tác từ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính, quản trị… đều được số hóa, chuẩn hóa và bảo mật tuyệt đối, đảm bảo thông tin thông suốt 24/7. Cán bộ Văn phòng không chỉ “giỏi nghiệp vụ” mà còn “tinh công nghệ”, nắm vững các công cụ số để phục vụ hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Thành ủy. Bên cạnh công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, Văn phòng Thành ủy luôn quan tâm việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; trong đó, 80% lãnh đạo các phòng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 91% chuyên viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị; 100% lãnh đạo phòng, chuyên viên có trình độ đại học trở lên.

Để đạt được những thành tựu hôm nay, Văn phòng Thành ủy Huế luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương. Nhưng trên hết, đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh và niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên, những người lặng lẽ “đứng sau ánh đèn” để ánh sáng chỉ đạo của Đảng luôn tỏa rạng, soi đường cho hành trình phát triển của thành phố.

Nếu 95 năm qua là chặng đường vun đắp truyền thống trung thành, tận tụy và sáng tạo; thì hôm nay, truyền thống ấy đang được tiếp nối bằng khát vọng đổi mới, tinh thần dấn thân và tầm nhìn số. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Văn phòng Thành ủy trong công cuộc chuyển đổi số, hiện đại hóa bộ máy là minh chứng rõ nét cho điều đó, nơi mỗi cán bộ không chỉ là người tham mưu, tổ chức, mà còn là người kiến tạo và dẫn dắt quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời đại mới.

Vươn mình cùng thành phố di sản

Đất nước đang hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ; thành phố Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra tầm cao phát triển mới cho vùng đất di sản. Cùng với niềm tự hào đó, yêu cầu đối với công tác Văn phòng cấp ủy đòi hỏi cao hơn bao giờ hết: Phải đổi mới, chuyên nghiệp, hiện đại, vừa giữ vững bản sắc, vừa thích ứng linh hoạt với yêu cầu lãnh, chỉ đạo trong kỷ nguyên số.

Từ nền tảng truyền thống quý báu, Văn phòng Thành ủy Huế tiếp tục xác định rõ vai trò của mình, vừa là “bộ não tổng hợp”, vừa là “trung tâm dữ liệu chính trị - hành chính số” của Đảng bộ thành phố. Trọng tâm là nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp, đổi mới quy trình xử lý thông tin, nâng cao chất lượng thẩm định các đề án lớn; tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 175 của Quốc hội. Song song, Văn phòng đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, xây dựng kiến trúc dữ liệu thống nhất, số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, hướng đến mô hình “Văn phòng Đảng thông minh - minh bạch - hiệu quả”.

Cùng với đó, công tác tài chính - quản trị tiếp tục được thực hiện công khai, minh bạch; công tác cơ yếu, bảo vệ bí mật nhà nước được đảm bảo tuyệt đối. Mọi hoạt động của Văn phòng đều dựa trên phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Hiện đại”, lấy hiệu quả phục vụ cấp ủy và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo chất lượng công việc.

95 năm là chặng đường của niềm tin, của cống hiến và trưởng thành. Truyền thống ấy không chỉ để ngợi ca, mà còn là ngọn lửa soi đường, là động lực để thế hệ hôm nay tiếp bước. Trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, khi thành phố Huế đảm nhận sứ mệnh trở thành một trong những trung tâm tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao…, Văn phòng Thành ủy càng phải tiên phong trong đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng cống hiến, trở thành hạt nhân phục vụ lãnh đạo thông minh, linh hoạt và hiệu quả.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết và ý chí đổi mới, tin tưởng rằng Văn phòng Thành ủy Huế sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng son của ngành, góp phần xứng đáng vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của thành phố di sản thân thương, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện trong dòng chảy không ngừng của niềm tin và khát vọng.