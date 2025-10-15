  • Huế ngày nay Online
Lan tỏa hình ảnh vùng đất và con người Nam Đông trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

HNN.VN - Ngày 16/10, đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Huế do bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã: Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre (huyện Nam Đông cũ) về công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành báo.

 Làm việc với Đảng ủy và UBND xã Nam Đông 

Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người các xã: Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre và phát hành báo trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu thông tin sau khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại buổi làm việc, bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Tổng biên tập Báo và PTTH Huế đã giới thiệu về những ấn phẩm của Báo và PTTH Huế hiện nay, công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng thời nhấn mạnh đến những thế mạnh của từng loại ấn phẩm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội, trong đó có nền tảng số. Đây là điều kiện thuận lợi để các xã của huyện Nam Đông cũ đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các ấn phẩm của Báo và PTTH Huế.

 Ký kết phối hợp tuyên truyền với Đảng ủy và UBND xã Long Quảng 

Trên cơ sở trao đổi, phân tích, làm rõ những vấn đề cần quan tâm, Báo và PTTH Huế và Đảng ủy, UBND các xã đã làm rõ thêm nhiều vấn đề trong phối hợp cung cấp thông tin, thống nhất một số chương trình, nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có đồng bào dân tộc thiểu số; văn hóa, du lịch, dịch vụ của các xã; tuyên truyền tiếng Cơ tu trên Báo và PTTH Huế; khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của các địa bàn; thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tạo bước đột phá phù hợp với vị thế và quy mô mới của đơn vị sau sắp xếp; nguồn kinh phí dành cho công tác tuyên truyền và phát hành báo Đảng ở các địa phương.

Những vấn đề về trao đổi thông tin nghiệp vụ; việc đặt và mua báo, tạp chí của Đảng, phát hành ấn phẩm báo Huế ngày nay về từng chi, đảng bộ ở cơ sở cũng đã được hai đơn vị tập trung làm rõ để tập trung tháo gỡ khó khăn. Báo và PTTH Huế cũng sẽ có những buổi tập huấn cho cộng tác viên các xã về viết tin, bài, quay - dựng phim, chụp ảnh và các nền tảng số; xây dựng những chương trình, chuyên mục mới hướng về cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền, phát hành báo ở các xã Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.

 Ký kết phối hợp tuyên truyền với xã Khe Tre 

Hoạt động này nằm trong chuỗi triển khai công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo của Báo và PTTH Huế với 40 xã, phường theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo Đảng trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển mới của TP. Huế.

THÁI BÌNH
