Trợ lực cho phụ nữ khởi nghiệp

Hội LHPN phường động viên hội viên khởi nghiệp

Nguồn vốn thiết thực, kịp thời

Vừa qua, Hội LHPN phường Phú Xuân đã giải ngân nguồn vốn NAV cho 86 hội viên phụ nữ với tổng số tiền 430 triệu đồng. Nguồn vốn này tạo điều kiện cho chị em đầu tư kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Dù mức vốn vay cho mỗi hộ không lớn, nhưng sự hỗ trợ kịp thời đã giúp nhiều gia đình giảm bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội LHPN phường cũng đã hỗ trợ 34 hội viên vay vốn không lãi suất với tổng kinh phí 384 triệu đồng, tạo điều kiện và nhằm khuyến khích chị em mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Lan là một minh chứng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi thông qua kênh Hội LHPN phường, chị đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình ẩm thực chay “Tịnh Tâm Quán” tại 279 Tăng Bạt Hổ. Sau một thời gian mở cửa, quán chay của chị Lan dần đi vào hoạt động ổn định. Mô hình kinh doanh không chỉ giúp gia đình chị có thêm nguồn thu, ổn định kinh tế, mà mô hình còn lan tỏa lối sống xanh, mang đến những bữa ăn lành mạnh. Mạnh dạn khởi nghiệp, không những thể hiện tinh thần bản lĩnh, sáng tạo mà chị Lan còn là tấm gương truyền động lực về tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Phú Xuân trong thời kỳ mới.

Chị Đào Quang Thương My ở 62 đường Phùng Hưng đã vay 70 triệu đồng để phát triển mô hình kinh doanh ăn sáng, cà phê, trưa bán cơm bụi, chiều hủ tiếu, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. “Lúc đầu nghĩ vay nợ, tôi cũng đắn đo, sợ làm không hiệu quả, âm vốn lấy gì trả. Được sự động viên của cán bộ Hội LHPN phường, tôi đã vượt qua những lo lắng, mạnh dạn vay vốn để khởi nghiệp. Đến nay, mô hình phát triển kinh tế của gia đình đã dần ổn định, có nguồn thu”, chị My bộc bạch.

Quản lý vốn hiệu quả, tạo niềm tin cho hội viên

Không chỉ dừng lại ở việc kịp thời giải ngân các nguồn vốn ưu đãi qua kênh của hội, Hội LHPN phường Phú Xuân còn thực hiện tốt công tác quản lý vốn vay, triển khai hiệu quả các chương trình ký kết liên tịch cho vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, tổng dư nợ vốn vay ủy thác tại phường đạt 108 tỷ đồng, với 2.660 hộ vay tại 60 tổ vay vốn.

Song song với đó, Hội cũng duy trì và quản lý tốt nguồn vốn từ Ngân hàng số Vikki và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam; kịp thời giải ngân các nguồn vốn NAV, CODEV với quy mô hàng năm trên 400 triệu đồng cho gần 100 hội viên phụ nữ. Nhờ đó, ngày càng nhiều phụ nữ được tiếp cận vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp, mở rộng sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: “Chúng tôi xác định việc hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn vốn không chỉ giúp phụ nữ giảm bớt gánh nặng kinh tế, mà còn khuyến khích chị em mạnh dạn khởi nghiệp, phát huy vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội LHPN phường sẽ tiếp tục đa dạng hóa các kênh vốn, mở rộng liên kết với các tổ chức tín dụng để tạo thêm nhiều cơ hội cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững”.

Từ các chương trình hỗ trợ vốn vay, nhiều phụ nữ phường Phú Xuân đã và đang khẳng định vai trò, vị thế của mình, không chỉ trong gia đình mà còn trong cộng đồng. Những mô hình kinh doanh do phụ nữ khởi xướng ngày càng đa dạng, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Với sự đồng hành, trợ lực từ Hội LHPN phường Phú Xuân, chị em phụ nữ phường Phú Xuân đã có thêm động lực, niềm tin để vươn lên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.