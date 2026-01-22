Thầm lặng góp thành công cho Đại hội

Đội kỹ thuật của Cục Bưu điện Trung ương kiểm tra hệ thống đường truyền tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV

Giữ mạch thông tin thông suốt, an toàn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế. Để phục vụ Đại hội, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn và ổn định tuyệt đối được các đơn vị viễn thông - bưu chính triển khai ở mức cao nhất, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và chính xác tuyệt đối.

Trong suốt thời gian Đại hội diễn ra, các doanh nghiệp viễn thông - bưu chính và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã huy động tối đa nguồn lực, xây dựng nhiều phương án kỹ thuật dự phòng, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc vận hành liên tục, không gián đoạn, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp báo chí.

Tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao, hơn 150 máy tính để bàn và máy tính xách tay, cùng các trang thiết bị hỗ trợ tác nghiệp như máy in, máy fax, hệ thống màn hình lớn. Nhờ đó, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước có điều kiện thuận lợi để truyền tải thông tin về Đại hội nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Anh Hoàng Văn Tiến, nhân viên kỹ thuật Cục Bưu điện Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai từ rất sớm, với yêu cầu cao về độ ổn định, an toàn và bảo mật. “Chúng tôi xác định chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến công tác thông tin chung, vì vậy tất cả các khâu đều được kiểm tra, giám sát liên tục”, anh Tiến chia sẻ.

Kỹ thuật Cục Bưu điện Trung ương hỗ trợ phóng viên kết nối mạng để tác nghiệp tại Đại hội

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó Giám đốc Bưu điện CP16, Cục Bưu điện Trung ương, toàn bộ hệ thống thông tin phục vụ Đại hội được triển khai cho hai khu vực Trung tâm Báo chí với khoảng 600 nút mạng, 20 máy điện thoại chuyên dụng cùng nhiều phương án dự phòng. Hơn 110 cán bộ, kỹ thuật viên được huy động, bố trí trực 24/24 giờ.

“Công tác chuẩn bị được triển khai trước Đại hội gần một năm và thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia hơn một tháng. Điều chúng tôi vui mừng là hệ thống vận hành ổn định và được các cơ quan báo chí, phóng viên đánh giá rất cao”, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy cho biết.

Song song với bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, công tác an ninh, an toàn thông tin mạng được tăng cường với hệ thống giám sát vận hành liên tục, kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ xa các nguy cơ mất an toàn thông tin. Sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng ấy đã góp phần giữ “mạch máu thông tin” của Đại hội luôn thông suốt.

Kiểm tra an ninh trước khi các đại biểu vào hội trường của Đại hội

An ninh vững chắc, hậu cần chu đáo

Cùng với thông tin liên lạc, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được triển khai nghiêm ngặt, đồng bộ và khoa học. Các lực lượng an ninh, cảnh vệ, công an được bố trí nhiều vòng, nhiều lớp, duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí đều phải trải qua các vòng kiểm tra an ninh chặt chẽ; các thiết bị có thu, phát sóng không được đưa vào khu vực tác nghiệp, thiết bị chuyên dụng được dán tem và quản lý nghiêm ngặt. Quy trình chặt chẽ nhưng khoa học này vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí.

Phóng viên Phan Văn Tuấn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai chia sẻ: “Lực lượng cảnh vệ không chỉ bảo đảm an ninh cho Đại hội mà còn là cầu nối hiệu quả giữa phóng viên và đại biểu. Khi phóng viên cần liên hệ phỏng vấn hay đại biểu muốn trao đổi thông tin, các anh đều hỗ trợ rất nhanh chóng, giúp chúng tôi tác nghiệp thuận lợi và kịp thời hơn”.

Kiểm tra an ninh, các thiết bị mà phóng viên được đưa vào tác nghiệp tại Đại hội

Xác định đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Công an làm nòng cốt trong phân luồng, điều tiết giao thông, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn tuyệt đối.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, toàn lực lượng Công an Thủ đô quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhiệm vụ theo phương châm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm an ninh ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Nhân dân.

Góp phần thầm lặng vào thành công của Đại hội còn có đội ngũ hậu cần phục vụ ăn uống cho phóng viên, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Hằng ngày, các bữa ăn được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ dinh dưỡng, phát phiếu khoa học, tạo điều kiện để phóng viên yên tâm tác nghiệp liên tục tại Trung tâm Báo chí.

Ông Phạm Thế Hùng, đại diện bộ phận hậu cần cho biết, mọi khâu từ xây dựng thực đơn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đến phục vụ đều được lên kế hoạch chi tiết, nhằm góp phần bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt thời gian Đại hội.

Từ những đường truyền thông tin, vòng an ninh, đến bữa ăn giản dị mỗi ngày, tất cả đều là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ; góp phần làm nên thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại, mở ra những kỳ vọng mới cho chặng đường phát triển của đất nước.