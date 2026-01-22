  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/01/2026 09:38

Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội 1 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu.

Tham luận của đoàn Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của ĐảngThư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình điều chỉnh, rút ngắn 1 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu - Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1 ngày rưỡi so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
rút ngắn thời gianlàm việcĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Ở nơi “đầu mối thông tin” Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mỗi ngày có hàng trăm phóng viên, biên tập viên trong nước và quốc tế miệt mài tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ truyền tải trung thực, kịp thời tinh thần, nội dung và khát vọng phát triển của Đại hội đến với Nhân dân và bạn bè thế giới.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển
Thảo luận tổ tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:
Trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng phát triển

Chiều 20/1, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí làm việc diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện tinh thần xây dựng cao của các đại biểu.

Trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng phát triển
Cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sáng 19/1, tại các địa phương của thành phố Huế, không khí vui tươi, phấn khởi và trang trọng đang tràn ngập khắp nơi, tất cả hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của quê hương, đất nước.

Cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top