Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất

Theo chương trình Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Huế được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV21/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữDanh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

 

Theo thông cáo báo chí từ Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Trước đó, tối 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 đồng chí tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trong đó có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Theo chương trình, chiều 23/1, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc. Theo thông lệ, tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV sẽ ra mắt đại hội.

