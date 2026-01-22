Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Huế được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Theo danh sách công bố trên Trang Thông tin chính thức Đại hội XIV, TP. Huế có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Thành ủy Huế và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Việc TP. Huế có 2 Ủy viên Trung ương Đảng thể hiện sự tín nhiệm cao của Đại hội đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố; khẳng định vai trò sứ mệnh đóng góp trí tuệ vào những quyết sách lớn của đất nước. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Huế trong việc tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thời gian tới, theo định hướng xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của Việt Nam.