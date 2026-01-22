  • Huế ngày nay Online
Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Huế được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

HNN.VN - Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

21/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữBỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

 

Theo danh sách công bố trên Trang Thông tin chính thức Đại hội XIV, TP. Huế có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Thành ủy Huế và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

 

Việc TP. Huế có 2 Ủy viên Trung ương Đảng thể hiện sự tín nhiệm cao của Đại hội đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố; khẳng định vai trò sứ mệnh đóng góp trí tuệ vào những quyết sách lớn của đất nước. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Huế trong việc tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển thời gian tới, theo định hướng xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của Việt Nam.

