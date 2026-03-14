Xung đột tại Trung Đông: 18 quốc gia thúc đẩy hợp tác an ninh năng lượng

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 7/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

18 quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng và bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đông Bắc Á, ngày 15/3, Diễn đàn Doanh nghiệp và Hội nghị Bộ trưởng An ninh Năng lượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng. Theo đó, 18 quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng và bảo vệ các tuyến vận tải hàng hải quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Diễn ra tại Tokyo trong 2 ngày 14 và 15/3, sự kiện do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phối hợp Hội đồng Phát triển và Năng lượng Quốc gia Mỹ (NEDC) đồng tổ chức, quy tụ các quan chức cấp cao và lãnh đạo doanh nghiệp từ các quốc gia trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng và tài chính.

Sau 2 ngày thảo luận, diễn đàn ra tuyên bố nhấn mạnh cần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định trong khu vực, bảo vệ chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và các tuyến vận tải hàng hải.

Tuyên bố cũng khuyến khích đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ, đồng thời thúc đẩy hợp tác về công nghệ năng lượng thế hệ mới như lò phản ứng mô-đun cỡ nhỏ (SMR).

Lâu nay phần lớn các quốc gia châu Á phụ thuộc đáng kể vào năng lượng nhập khẩu, đặc biệt là dầu thô và khí đốt tự nhiên từ Trung Đông.

Thế nhưng, chiến sự bùng phát và kéo dài tại Trung Đông đang đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế cũng như việc kìm hãm lạm phát ở các nền kinh tế tăng trưởng nhanh.

Bên lề hội nghị, Hàn Quốc và Mỹ đã ký bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, bao gồm phát triển dự án chung, thúc đẩy đầu tư, dự trữ chiến lược và tái chế tài nguyên.

Ngoài ra, tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc ký hợp đồng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng với nhà xuất khẩu khí đốt Venture Global của Mỹ trong 20 năm, với khối lượng khoảng 1,5 triệu tấn/năm.

Trong khi đó, Nhật Bản đang xem xét thúc đẩy cơ chế hợp tác công-tư để khôi phục hoạt động đóng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng sau 7 năm gián đoạn.

Hãng đóng tàu hàng đầu Nhật Bản Imabari Shipbuilding đã tiến hành đàm phán với công ty cùng ngành Oshima Shipbuilding về việc sử dụng một phần cơ sở sản xuất của đối tác tại tỉnh Nagasaki cho kế hoạch trên.

Đây sẽ là một phần của chiến lược đầu tư trọng điểm mà chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thúc đẩy nhằm tăng cường an ninh kinh tế.

