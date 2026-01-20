Trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng phát triển

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ của đoàn đại biểu TP. Huế

Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất rất cao với các văn kiện trình Đại hội, đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, bố cục hợp lý, khoa học, nội dung phản ánh toàn diện, đầy đủ những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tập trung thảo luận sâu vào Báo cáo chính trị, phân tích, làm rõ thêm những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đồng thời đề xuất bổ sung các giải pháp khả thi nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhiều ý kiến làm rõ thêm vai trò, vị thế của TP. Huế trong phát triển chung của đất nước, nhất là sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Bước vào phiên thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng Đoàn đại biểu TP. Huế tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã phát biểu gợi mở, định hướng thảo luận theo các nội dung trọng tâm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra, góp phần làm rõ những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và địa phương.

Đại biểu Nguyễn Xuân Sơn (thứ 2 bên trái sang) là một trong các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên thảo luận tổ

Lấy KHCN, dữ liệu và khu vực tư nhân làm động lực phát triển

Thống nhất cao với Báo cáo chính trị, đại biểu Nguyễn Xuân Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung cần được quan tâm bổ sung.

Theo đại biểu, một trong những tồn tại hiện nay là khoảng cách khá lớn về nhận thức và kỹ năng số giữa các địa phương, đặc biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn. Thực trạng này tác động trực tiếp đến tiến trình chuyển đổi số, làm giảm hiệu quả triển khai các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế số, xã hội số.

Về giải pháp, đại biểu Nguyễn Xuân Sơn đề xuất tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác thống kê, đánh giá các chỉ số kinh tế - xã hội trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả dữ liệu số, qua đó phản ánh sát thực hơn bức tranh phát triển và những vấn đề đặt ra, giúp việc hoạch định và thực thi chính sách đạt hiệu quả cao hơn.

Đồng thời, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để khu vực tư nhân yên tâm, tin tưởng tham gia đầu tư, nghiên cứu và phát triển KHCN. Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của khu vực tư nhân và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân trong hoạt động KHCN, xem đây là động lực quan trọng để nâng cao giá trị, phát huy tiềm lực các sản phẩm địa phương, trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến nội dung tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đại biểu Nguyễn Xuân Sơn đề nghị nghiên cứu bổ sung giải pháp “áp dụng triệt để KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của KHCN trong đồng bộ các giải pháp phát triển, nhất là trong khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu.

Các đại biểu TP. Huế nghiên cứu tài liệu tại phiên thảo luận tổ

Phát triển y tế toàn diện, lấy y tế cơ sở làm nền tảng

Thống nhất cao với Báo cáo chính trị, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế tập trung phân tích và đề xuất các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại biểu cho rằng, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm nâng cao chất lượng y tế và đời sống Nhân dân. Vì vậy, Báo cáo chính trị cần bổ sung đánh giá đầy đủ, sâu sắc hơn về hệ thống y tế cơ sở, nền tảng quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hệ thống y tế cơ sở cần được phát triển đồng bộ cả về cơ sở vật chất lẫn trình độ chuyên môn, chú trọng công tác phòng bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế sớm, thuận lợi và hiệu quả hơn.

Đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn hiện nay trong công tác đào tạo và thu hút nhân lực y tế, khi chất lượng đào tạo giữa các cơ sở chưa đồng bộ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn hạn chế, gây khó khăn trong việc bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y.

Về định hướng phát triển giai đoạn mới, đại biểu Nguyễn Thanh Xuân đề xuất tập trung phát triển y tế theo ba mũi nhọn: Đầu tư, phát triển hệ thống y tế cơ sở đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các trung tâm y tế chuyên sâu. Xây dựng quy trình dự phòng, chẩn đoán, điều trị nhanh, hiệu quả; phát triển đội ngũ bác sĩ y học gia đình nhằm quản lý sức khỏe toàn dân; cần xây dựng chương trình đào tạo nhân lực y tế đồng bộ, đúng chuẩn giữa các cơ sở đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngay sau khi tốt nghiệp.

Đại biểu bày tỏ quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%, tiến tới miễn viện phí toàn dân, thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chế độ và mục tiêu vì sức khỏe, hạnh phúc Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế phát biểu tại phiên thảo luận tổ

Nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm

Kết luận phiên thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ của các đại biểu trong tổ. Các ý kiến phát biểu đã bám sát định hướng gợi mở, tập trung thảo luận sâu sắc, toàn diện vào các nội dung trọng tâm của Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân TP. Huế.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung khẳng định, Đoàn đại biểu TP. Huế thống nhất rất cao với nội dung các văn kiện trình Đại hội; đánh giá đây là kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu trong tổ sẽ được Đoàn tổng hợp đầy đủ, báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội, góp phần hoàn thiện các văn kiện, bảo đảm chất lượng và tính thực tiễn cao nhất.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân; đồng thời quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đại hội sau khi được thông qua, góp phần xây dựng đất nước nói chung và TP. Huế nói riêng phát triển nhanh, bền vững.