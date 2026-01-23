21/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ

Cơ hội kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đại

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mở ra kỳ vọng lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, bác sĩ, kỹ sư và nhà sáng chế trên cả nước, đặc biệt tại Huế về một giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh tổng kết đường lối chính sách 2021 - 2025 và định hướng phát triển đất nước, Đảng tiếp tục lãnh đạo ban hành các chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển về chất, hướng tới tăng trưởng bền vững. Với Huế, đó là cơ hội để kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đại, kiến tạo mô hình phát triển “xanh - thông minh - giàu bản sắc”.