Lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí của Đại hội

Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Tham gia đưa tin cho Đại hội XIV của Đảng có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

Ngay từ sáng sớm, Trung tâm Báo chí đã rộn ràng. Trên từng bàn tác nghiệp, phóng viên khẩn trương xử lý thông tin, biên tập hình ảnh, dựng phóng sự, viết tin bài. Những ống kính liên tục hướng về các hoạt động của Đại hội; từng dòng tin truyền đi, phản ánh khí thế ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Lần đầu tiên được tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phóng viên Bùi Thu Trang, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu không giấu được niềm xúc động. Chị chia sẻ, được tham gia đưa tin tại Đại hội XIV của Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với mỗi người làm báo. Theo chị, mỗi tin bài gửi về địa phương không chỉ là thông tin thời sự, mà còn là cách để đưa tinh thần Đại hội đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân vùng biên giới.

“Với chúng tôi, Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của đất nước. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Việt Nam. Đặc biệt sẽ có những chính sách mới, định hướng lớn để phát triển vùng cao như Lai Châu”, phóng viên Bùi Thu Trang bày tỏ.

Các phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai dựng phóng sự truyền hình gửi về tòa soạn

Cùng chung cảm xúc đó, phóng viên Đinh Thị Dạ Thy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai cho biết, chị đặc biệt ấn tượng với quy mô và cách tổ chức khoa học của Trung tâm Báo chí Đại hội. “Cơ sở vật chất hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp hiệu quả. Chúng tôi xác định phải nỗ lực cao nhất, tuân thủ nghiêm các quy định, định hướng tuyên truyền, để sản xuất những tác phẩm báo chí nhanh, chính xác, chất lượng”, phóng viên Đinh Thị Dạ Thy nói.

Không chỉ các phóng viên địa phương, nhiều nhà báo đến từ các cơ quan báo chí Trung ương cũng bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia đưa tin tại Đại hội XIV của Đảng. Các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam... cho rằng, mỗi tác phẩm báo chí trong những ngày này đều mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân đối với những quyết sách lớn của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ thăm Trung tâm Báo chí

Lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Một điểm nhấn nổi bật tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng là sự tham gia của đông đảo phóng viên quốc tế và nhà báo Việt Nam ở nước ngoài. Ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng Biên tập Báo Việt - Đức và Truyền hình Việt - Đức VDTV cho biết, được trực tiếp tham dự Đại hội XIV của Đảng với tư cách là nhà báo quốc tế là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp.

“Khi nhận được thông tin được tham gia đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, tôi thực sự xúc động và tự hào. Điều này thôi thúc tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong công tác truyền thông, nhằm phục vụ cộng đồng người Việt tại Đức cũng như bạn đọc quốc tế”, ông Nguyễn Huy Thắng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Huy Thắng, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị ngắn gọn nhưng hàm súc, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Phương châm của Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” để lại ấn tượng sâu sắc, phản ánh quyết tâm chính trị và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Thắng mong muốn thông qua các ấn phẩm báo chí và nền tảng truyền thông, những thông tin thiết thực, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sẽ được chuyển tải kịp thời, đầy đủ, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa kiều bào với quê hương.

Phóng viên linh hoạt tác nghiệp mọi lúc

Từ góc nhìn quốc tế, nhà báo Mikhail Kostrikov, Báo Pravda (Liên bang Nga) cho biết, ông rất kỳ vọng vào kết quả của Đại hội XIV. Những quyết sách của Đại hội không chỉ thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. “Tôi sẽ nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan tinh thần và nội dung của Đại hội, qua đó lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững”, ông Kostrikov nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trong đợt tác nghiệp Đại hội XIV của Đảng có gần 80 phóng viên nước ngoài và trợ lý báo chí quốc tế tham gia đưa tin. Bên cạnh việc tác nghiệp tại Đại hội, các phóng viên còn được tạo điều kiện tham gia các chương trình tìm hiểu thực tế, góp phần giới thiệu sinh động về đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Đại hội XIV đang trong những ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc của đội ngũ những người làm báo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần, khí thế và niềm tin vào thành công của Đại hội. Thông tin, hình ảnh được truyền đi mỗi ngày không chỉ đưa Nghị quyết Đại hội sớm đến với Nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hội nhập, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững trong mắt bạn bè quốc tế.