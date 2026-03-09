Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước Việt, Trung tiến hành trao đổi chiến lược

ClockThứ Hai, 16/03/2026 07:48
Chiều 15/3, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tiến hành trao đổi chiến lược với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhân dịp hai nước tổ chức Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Nghị thăm lại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước tổ chức Trao đổi chiến lược giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao cùng thời điểm Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo song phương và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc, thể hiện mức độ tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược cao và hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai nước.

Chúc mừng thành công của Kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa XIV và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ Việt Nam tin tưởng và ủng hộ Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Nghị bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo đất nước Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn; sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chiến lược, cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thống nhất đánh giá về những bước tiến triển rất tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cho rằng cơ quan ngoại giao hai nước cần bám sát nhận thức chung cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”; chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đồng hành cùng với các bộ, ngành, địa phương tạo nên những đột phá mới trong hợp tác thực chất, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng nhập khẩu tối đa hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam; đẩy nhanh kết nối chiến lược; tăng cường đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong hợp tác công nghiệp, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh năng lượng; tăng thêm số lượng học bổng cho Việt Nam, tập trung vào các ngành như khoa học cơ bản, công nghệ cao...

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên khuyến khích hơn nữa hợp tác thực chất giữa các địa phương, tăng cường hợp tác du lịch, phấn đấu gia tăng hơn nữa lượng khách du lịch đến mỗi nước; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa giữa hai nước.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư. Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thực lực mở rộng đầu tư vào Việt Nam; sẽ cung cấp thêm các suất học bổng song phương và đa phương dành cho du học sinh Việt Nam; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Theo baochinhphu.vn
