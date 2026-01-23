  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 22/01/2026 20:26

Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Khai mạc Đại hội XIV: Toàn văn Diễn văn khai mạc do Chủ tịch nước Lương Cường trình bàyThống nhất thông qua báo cáo về công tác nhân sự của Đảng

 Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

STT
 Họ và tên

 Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1
 1
 TÔ LÂM
 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương
2
 2
 ĐÀO TUẤN ANH
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
3
 3
 TRẦN VĂN BẮC
 Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
4
 4
 ĐỖ THANH BÌNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
5
 5
 LÊ HẢI BÌNH
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
6
 6
 ĐOÀN XUÂN BƯỜNG
 Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
7
 7
 ĐỖ VĂN CHIẾN
 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
8
 8
 HOÀNG DUY CHINH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
9
 9
 NGUYỄN TÂN CƯƠNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
10
 10
 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
11
 11
 NGUYỄN HỒNG DIÊN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
12
 12
 ĐẶNG VĂN DŨNG
 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
13
 13
 ĐOÀN ANH DŨNG
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
14
 14
 HOÀNG TRUNG DŨNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
15
 15
 HỒ QUỐC DŨNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
16
 16
 NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
17
 17
 LƯƠNG QUỐC ĐOÀN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
18
 18
 NGUYỄN QUỐC ĐOÀN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
19
 19
 NGUYỄN HỮU ĐÔNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20
 20
 ĐẶNG HỒNG ĐỨC
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
21
 21
 NGUYỄN QUANG ĐỨC
 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
22
 22
 NGUYỄN VĂN GẤU
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
23
 23
 PHAN VĂN GIANG
 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
24
 24
 NGUYỄN THỊ THU HÀ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đàng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng
25
 25
 VŨ HẢI HÀ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội
26
 26
 LÊ KHÁNH HẢI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
27
 27
 LÊ NGỌC HẢI
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
28
 28
 NGÔ ĐÔNG HẢI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
29
 29
 NGUYỄN LONG HẢI
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
30
 30
 NGUYỄN THANH HẢI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV
31
 31
 NGUYỄN VĂN HIỀN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
32
 32
 TRẦN THỊ HIỀN
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
33
 33
 NGUYỄN SỸ HIỆP
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
34
 34
 PHAN CHÍ HIẾU
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
35
 35
 BÙI THỊ MINH HOÀI
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
36
 36
 NGUYỄN THỊ HỒNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
37
 37
 ĐOÀN MINH HUẤN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
38
 38
 LÊ MẠNH HÙNG
 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
39
 39
 LÊ QUỐC HÙNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
40
 40
 BÙI QUANG HUY
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
41
 41
 DƯƠNG QUỐC HUY
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
42
 42
 LÊ MINH HƯNG
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
43
 43
 NGUYỄN ĐỨC HƯNG
 Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
44
 44
 TRẦN TIẾN HƯNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
45
 45
 NGUYỄN ĐÌNH KHANG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
46
 46
 TRẦN VIỆT KHOA
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
47
 47
 VŨ TRUNG KIÊN
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
48
 48
 ĐÀO HỒNG LAN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế
49
 49
 NGUYỄN NGỌC LÂM
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
50
 50
 NGUYỄN THANH LÂM
 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
51
 51
 TRẦN THANH LÂM
 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
52
 52
 TRỊNH MẠNH LINH
 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
53
 53
 NGUYỄN HỒNG LĨNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
54
 54
 NGUYỄN PHI LONG
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
55
 55
 NGUYÊN VĂN LONG
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
56
 56
 LÊ VĂN LỢI
 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
57
 57
 NGUYỄN THỊ THANH MAI
 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
58
 58
 PHAN VĂN MÃI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV
59
 59
 LÊ QUANG MẠNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
60
 60
 LÂM VĂN MẪN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV
61
 61
 TRẦN THANH MẪN
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
62
 62
 LÊ QUỐC MINH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam
63
 63
 TRẦN HỒNG MINH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
64
 64
 PHẠM HOÀI NAM
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
65
 65
 HÀ THỊ NGA
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
66
 66
 LÊ THỊ NGA
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV
67
 67
 NGUYỄN THANH NGHỊ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
68
 68
 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
69
 69
 BÙI VĂN NGHIÊM
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
70
 70
 TRẦN THANH NGHIÊM
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng
71
 71
 NGUYỄN QUANG NGỌC
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
72
 72
 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
73
 73
 CHIÊM THỐNG NHẤT
 Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
74
 74
 NGUYỄN HẢI NINH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
75
 75
 LA CÔNG PHƯƠNG
 Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
76
 76
 LÊ HỒNG QUANG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
77
 77
 LƯƠNG TAM QUANG
 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an
78
 78
 NGUYỄN VĂN QUẢNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
79
 79
 VŨ HẢI QUÂN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ
80
 80
 THÁI THANH QUÝ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
81
 81
 TRỊNH VĂN QUYẾT
 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
82
 82
 HOÀNG MINH SƠN
 Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
83
 83
 NGUYỄN KIM SƠN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
84
 84
 VŨ HỒNG SƠN
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
85
 85
 ĐỖ TIẾN SỸ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
86
 86
 NGUYỄN THÀNH TÂM
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
87
 87
 LÊ ĐỨC THÁI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
88
 88
 TRẦN HỒNG THÁI
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
89
 89
 LÂM THỊ PHƯƠNG THANH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởngThường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
90
 90
 NGUYỄN THỊ THANH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
91
 91
 TRẦN SỸ THANH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
92
 92
 ĐINH HỮU THÀNH
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
93
 93
 NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
94
 94
 NGUYỄN VĂN THẮNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính
95
 95
 PHẠM TẤT THẮNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
96
 96
 TÀO ĐỨC THẮNG
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
97
 97
 TRẦN ĐỨC THẮNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
98
 98
 LÊ XUÂN THẾ
 Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
99
 99
 LÊ XUÂN THUÂN
 Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
100
 100
 LÊ THỊ THỦY
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ
101
 101
 NGUYỄN HUY TIẾN
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
102
 102
 ĐẶNG KHÁNH TOÀN
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
103
 103
 TRƯƠNG THIÊN TÔ
 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
104
 104
 LÊ TẤN TỚI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
105
 105
 PHẠM THỊ THANH TRÀ
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ
106
 106
 NGUYỄN HẢI TRÂM
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao
107
 107
 LÊ MINH TRÍ
 Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thưòng trực Ban Nội chính Trung ương
108
 108
 HÀ QUỐC TRỊ
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
109
 109
 LÊ HOÀI TRUNG
 Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
110
 110
 TRẦN CẨM TÚ
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các co quan Đảng Trung ương
111
 111
 NGÔ VĂN TUẤN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước
112
 112
 NGUYỄN ANH TUẤN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
113
 113
 PHẠM GIA TÚC
 Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
114
 114
 HOÀNG THANH TÙNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV
115
 115
 PHẠM THẾ TÙNG
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
116
 116
 ĐỖ XUÂN TỤNG
 Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
117
 117
 LÊ VĂN TUYẾN
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
118
 118
 NGUYỄN THỊ TUYẾN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
119
 119
 BÙI THỊ QUỲNH VÂN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
120
 120
 NGUYỄN ĐẮC VINH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Vãn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV
121
 121
 NGUYỄN MINH VŨ
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao
122
 122
 VÕ THỊ ÁNH XUÂN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước
123
 123
 DƯƠNG TRUNG Ý
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
KHỐI ĐỊA PHƯƠNG
124
 1
 CAO THỊ HÒA AN
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
125
 2
 PHAN THĂNG AN
 Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
126
 3
 NGUYỄN DOÃN ANH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
127
 4
 NGUYỄN HOÀI ANH
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
128
 5
 PHẠM ĐỨC ẤN
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
129
 6
 LÊ NGỌC CHÂU
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
130
 7
 LÊ TIẾN CHÂU
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trường Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng
131
 8
 NGÔ CHÍ CƯỜNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp
132
 9
 QUẢN MINH CƯỜNG
 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh
133
 10
 TRẦN TIẾN DŨNG
 Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
134
 11
 PHẠM ĐẠI DƯƠNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
135
 12
 NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
136
 13
 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
137
 14
 NGUYỄN HOÀNG GIANG
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
138
 15
 NGUYỄN HỒ HẢI
 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
139
 16
 NGUYỄN TIẾN HẢI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang
140
 17
 TÔN NGỌC HẠNH
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai
141
 18
 NGUYỄN MẠNH HÙNG
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
142
 19
 TRỊNH VIỆT HÙNG
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
143
 20
 Y THANH HÀ NIÊ KDĂM
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng
144
 21
 HOÀNG QUỐC KHÁNH
 Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
145
 22
 NGUYỄN DUY LÂM
 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
146
 23
 TRẦN VĂN LÂU
 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
147
 24
 HẦU A LỀNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang
148
 25
 NGUYỄN PHƯỚC LỘC
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh
149
 26
 VÕ VĂN MINH
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh
150
 27
 HỒ VĂN MỪNG
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
151
 28
 HỒ VĂN MƯỜI
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
152
 29
 LÊ MINH NGÂN
 Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
153
 30
 NGUYỄN HỮU NGHĨA
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
154
 31
 HOÀNG VĂN NGHIỆM
 Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La
155
 32
 NGUYỄN DUY NGỌC
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
156
 33
 PHẠM QUANG NGỌC
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
157
 34
 THÁI ĐẠI NGỌC
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
158
 35
 HỒ VĂN NIÊN
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
159
 36
 ĐẶNG XUÂN PHONG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình
160
 37
 LÊ QUỐC PHONG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
161
 38
 TRẦN PHONG
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
162
 39
 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
163
 40
 LÊ NGỌC QUANG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
164
 41
 TRẦN LƯU QUANG
 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
165
 42
 NGUYỄN VĂN QUYẾT
 Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
166
 43
 NGUYỄN HỒNG THÁI
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bấc Ninh
167
 44
 ĐỒNG VĂN THANH
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ
168
 45
 NGHIÊM XUÂN THÀNH
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
169
 46
 VŨ ĐẠI THẮNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
170
 47
 NGUYỄN KHẮC THẬN
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
171
 48
 NGUYỄN KHẮC TOÀN
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế
172
 49
 LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
173
 50
 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế
174
 51
 TRỊNH XUÂN TRƯỜNG
 Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
175
 52
 PHẠM ANH TUẤN
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
176
 53
 TRẦN HUY TUẤN
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
177
 54
 VƯƠNG QUỐC TUẤN
 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
178
 55
 LÊ QUANG TÙNG
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cần Thơ
179
 56
 VŨ HỒNG VĂN
 Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai
180
 57
 HỒ THỊ HOÀNG YẾN
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

danh-sach-uy-vien-0001.pdf

 

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

TT
 Họ và tên
(xếp theo thứ tự ABC)
 Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)
1
 NGUYỄN HẢI ANH
 Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
2
 NGUYỄN TUẤN ANH
 Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
3
 NGUYỄN MẠNH CUỜNG
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
4
 BÙI QUỐC DŨNG
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
5
 NGUYỄN HUY DŨNG
 Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
6
 NGUYỄN MINH DŨNG
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long
7
 BÙI THẾ DUY
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8
 TRẦN DUY ĐÔNG
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
9
 VŨ MẠNH HÀ
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
10
 LÊ HẢI HÒA
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng
11
 U HUẤN
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
12
 ĐỖ HỮU HUY
 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
13
 NGUYỄN HỒNG PHONG
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
14
 BÙI HOÀNG PHƯƠNG
 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ
15
 TRẦN QUÂN
 Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính
16
 TRẦN ĐĂNG QUỲNH
 Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái
17
 NGUYỄN MINH TRIẾT
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
18
 HỒ XUÂN TRƯỜNG
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa
19
 BÙI ANH TUẤN
 Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
20
 MÙA A VẢNG
 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

danh-sach-uy-vien-2-0001.pdf

Trong danh sách trên, TP. Huế có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Thành ủy Huế và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Việc thành phố Huế có 2 Ủy viên Trung ương Đảng là trách nhiệm, vinh dự, thể hiện vai trò sứ mệnh, đóng góp trí tuệ vào những quyết sách lớn của đất nước. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Huế trong việc tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, theo định hướng xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của Việt Nam.

 Từ khóa:
Ban Chấp hànhTrung ươngĐảngkhóa XIV
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tham luận của đoàn Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Báo Huế Ngày nay trân trọng giới thiệu tham luận của Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tham luận do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày.

Tham luận của đoàn Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 21/1, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, ngày 6/1/2026, Bệnh viện đã ghi dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam khi lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ kết hợp ghép thận trong cùng một lần mổ. Thành công này không chỉ mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối mà còn khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời lần đầu tiên tại Việt Nam
Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Sáng 13/1, Đảng bộ phường Thuận Hóa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong bối cảnh phường chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top