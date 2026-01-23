Danh sách Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

STT

Họ và tên



Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1

1

TÔ LÂM

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương

2

2

ĐÀO TUẤN ANH

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

3

3

TRẦN VĂN BẮC

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

4

4

ĐỖ THANH BÌNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5

5

LÊ HẢI BÌNH

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

6

6

ĐOÀN XUÂN BƯỜNG

Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

7

7

ĐỖ VĂN CHIẾN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

8

8

HOÀNG DUY CHINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

9

9

NGUYỄN TÂN CƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10

10

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao



11

11

NGUYỄN HỒNG DIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội

12

12

ĐẶNG VĂN DŨNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

13

13

ĐOÀN ANH DŨNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

14

14

HOÀNG TRUNG DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

15

15

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

16

16

NGUYỄN KHẮC ĐỊNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

17

17

LƯƠNG QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

18

18

NGUYỄN QUỐC ĐOÀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

19

19

NGUYỄN HỮU ĐÔNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20

20

ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an



21

21

NGUYỄN QUANG ĐỨC

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22

22

NGUYỄN VĂN GẤU

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

23

23

PHAN VĂN GIANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

24

24

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đàng Trung ương, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

25

25

VŨ HẢI HÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội

26

26

LÊ KHÁNH HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

27

27

LÊ NGỌC HẢI

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

28

28

NGÔ ĐÔNG HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

29

29

NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

30

30

NGUYỄN THANH HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

31

31

NGUYỄN VĂN HIỀN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

32

32

TRẦN THỊ HIỀN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương



33

33

NGUYỄN SỸ HIỆP

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

34

34

PHAN CHÍ HIẾU

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

35

35

BÙI THỊ MINH HOÀI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

36

36

NGUYỄN THỊ HỒNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

37

37

ĐOÀN MINH HUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

38

38

LÊ MẠNH HÙNG

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

39

39

LÊ QUỐC HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

40

40

BÙI QUANG HUY

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

41

41

DƯƠNG QUỐC HUY

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

42

42

LÊ MINH HƯNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

43

43

NGUYỄN ĐỨC HƯNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng



44

44

TRẦN TIẾN HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

45

45

NGUYỄN ĐÌNH KHANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

46

46

TRẦN VIỆT KHOA

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng

47

47

VŨ TRUNG KIÊN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

48

48

ĐÀO HỒNG LAN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế

49

49

NGUYỄN NGỌC LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

50

50

NGUYỄN THANH LÂM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

51

51

TRẦN THANH LÂM

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

52

52

TRỊNH MẠNH LINH

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

53

53

NGUYỄN HỒNG LĨNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

54

54

NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương



55

55

NGUYÊN VĂN LONG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

56

56

LÊ VĂN LỢI

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

57

57

NGUYỄN THỊ THANH MAI

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

58

58

PHAN VĂN MÃI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV

59

59

LÊ QUANG MẠNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

60

60

LÂM VĂN MẪN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

61

61

TRẦN THANH MẪN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội

62

62

LÊ QUỐC MINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam



63

63

TRẦN HỒNG MINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

64

64

PHẠM HOÀI NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

65

65

HÀ THỊ NGA

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

66

66

LÊ THỊ NGA

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV

67

67

NGUYỄN THANH NGHỊ

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

68

68

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

69

69

BÙI VĂN NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

70

70

TRẦN THANH NGHIÊM

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng

71

71

NGUYỄN QUANG NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

72

72

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính



73

73

CHIÊM THỐNG NHẤT

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

74

74

NGUYỄN HẢI NINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

75

75

LA CÔNG PHƯƠNG

Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

76

76

LÊ HỒNG QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

77

77

LƯƠNG TAM QUANG

Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an

78

78

NGUYỄN VĂN QUẢNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

79

79

VŨ HẢI QUÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

80

80

THÁI THANH QUÝ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

81

81

TRỊNH VĂN QUYẾT

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

82

82

HOÀNG MINH SƠN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội



83

83

NGUYỄN KIM SƠN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

84

84

VŨ HỒNG SƠN

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

85

85

ĐỖ TIẾN SỸ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

86

86

NGUYỄN THÀNH TÂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

87

87

LÊ ĐỨC THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

88

88

TRẦN HỒNG THÁI

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

89

89

LÂM THỊ PHƯƠNG THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởngThường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

90

90

NGUYỄN THỊ THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội

91

91

TRẦN SỸ THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

92

92

ĐINH HỮU THÀNH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

93

93

NGUYỄN TRƯỜNG THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng



94

94

NGUYỄN VĂN THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính

95

95

PHẠM TẤT THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

96

96

TÀO ĐỨC THẮNG

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

97

97

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

98

98

LÊ XUÂN THẾ

Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

99

99

LÊ XUÂN THUÂN

Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

100

100

LÊ THỊ THỦY

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

101

101

NGUYỄN HUY TIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

102

102

ĐẶNG KHÁNH TOÀN

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

103

103

TRƯƠNG THIÊN TÔ

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam



104

104

LÊ TẤN TỚI

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV

105

105

PHẠM THỊ THANH TRÀ

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

106

106

NGUYỄN HẢI TRÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao

107

107

LÊ MINH TRÍ

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thưòng trực Ban Nội chính Trung ương

108

108

HÀ QUỐC TRỊ

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

109

109

LÊ HOÀI TRUNG

Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

110

110

TRẦN CẨM TÚ

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các co quan Đảng Trung ương

111

111

NGÔ VĂN TUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước

112

112

NGUYỄN ANH TUẤN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

113

113

PHẠM GIA TÚC

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

114

114

HOÀNG THANH TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV



115

115

PHẠM THẾ TÙNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

116

116

ĐỖ XUÂN TỤNG

Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

117

117

LÊ VĂN TUYẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

118

118

NGUYỄN THỊ TUYẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

119

119

BÙI THỊ QUỲNH VÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

120

120

NGUYỄN ĐẮC VINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Vãn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV

121

121

NGUYỄN MINH VŨ

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

122

122

VÕ THỊ ÁNH XUÂN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước

123

123

DƯƠNG TRUNG Ý

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

KHỐI ĐỊA PHƯƠNG

124

1

CAO THỊ HÒA AN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

125

2

PHAN THĂNG AN

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

126

3

NGUYỄN DOÃN ANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa



127

4

NGUYỄN HOÀI ANH

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

128

5

PHẠM ĐỨC ẤN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

129

6

LÊ NGỌC CHÂU

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

130

7

LÊ TIẾN CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trường Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng

131

8

NGÔ CHÍ CƯỜNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp

132

9

QUẢN MINH CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh

133

10

TRẦN TIẾN DŨNG

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

134

11

PHẠM ĐẠI DƯƠNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

135

12

NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

136

13

NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

137

14

NGUYỄN HOÀNG GIANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi



138

15

NGUYỄN HỒ HẢI

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

139

16

NGUYỄN TIẾN HẢI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

140

17

TÔN NGỌC HẠNH

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai

141

18

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

142

19

TRỊNH VIỆT HÙNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

143

20

Y THANH HÀ NIÊ KDĂM

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng

144

21

HOÀNG QUỐC KHÁNH

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

145

22

NGUYỄN DUY LÂM

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

146

23

TRẦN VĂN LÂU

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

147

24

HẦU A LỀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang



148

25

NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

149

26

VÕ VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh

150

27

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

151

28

HỒ VĂN MƯỜI

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

152

29

LÊ MINH NGÂN

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

153

30

NGUYỄN HỮU NGHĨA

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

154

31

HOÀNG VĂN NGHIỆM

Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La

155

32

NGUYỄN DUY NGỌC

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

156

33

PHẠM QUANG NGỌC

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

157

34

THÁI ĐẠI NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai



158

35

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

159

36

ĐẶNG XUÂN PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình

160

37

LÊ QUỐC PHONG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

161

38

TRẦN PHONG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

162

39

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

163

40

LÊ NGỌC QUANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

164

41

TRẦN LƯU QUANG

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

165

42

NGUYỄN VĂN QUYẾT

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

166

43

NGUYỄN HỒNG THÁI

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bấc Ninh

167

44

ĐỒNG VĂN THANH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ

168

45

NGHIÊM XUÂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa



169

46

VŨ ĐẠI THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

170

47

NGUYỄN KHẮC THẬN

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

171

48

NGUYỄN KHẮC TOÀN

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Huế

172

49

LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

173

50

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

174

51

TRỊNH XUÂN TRƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

175

52

PHẠM ANH TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

176

53

TRẦN HUY TUẤN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

177

54

VƯƠNG QUỐC TUẤN

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

178

55

LÊ QUANG TÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cần Thơ



179

56

VŨ HỒNG VĂN

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai

180

57

HỒ THỊ HOÀNG YẾN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long





Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

TT

Họ và tên

(xếp theo thứ tự ABC)

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay

(ghi chức danh, chức vụ chủ yếu)

1

NGUYỄN HẢI ANH

Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2

NGUYỄN TUẤN ANH

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3

NGUYỄN MẠNH CUỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4

BÙI QUỐC DŨNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

5

NGUYỄN HUY DŨNG

Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6

NGUYỄN MINH DŨNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

7

BÙI THẾ DUY

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

TRẦN DUY ĐÔNG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

9

VŨ MẠNH HÀ

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế



10

LÊ HẢI HÒA

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

11

U HUẤN

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

12

ĐỖ HỮU HUY

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

13

NGUYỄN HỒNG PHONG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

14

BÙI HOÀNG PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ

15

TRẦN QUÂN

Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

16

TRẦN ĐĂNG QUỲNH

Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái

17

NGUYỄN MINH TRIẾT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18

HỒ XUÂN TRƯỜNG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

19

BÙI ANH TUẤN

Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20

MÙA A VẢNG

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Trong danh sách trên, TP. Huế có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm đồng chí Nguyễn Đình Trung – Bí thư Thành ủy Huế và đồng chí Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Việc thành phố Huế có 2 Ủy viên Trung ương Đảng là trách nhiệm, vinh dự, thể hiện vai trò sứ mệnh, đóng góp trí tuệ vào những quyết sách lớn của đất nước. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Huế trong việc tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới, theo định hướng xây dựng đô thị di sản, trung tâm văn hóa – du lịch đặc sắc của Việt Nam.