Khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận

Dưới sự điều hành của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, phiên thảo luận diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ cao, thể hiện chiều sâu lý luận và thực tiễn, tập trung làm rõ những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại phiên thảo luận, các ý kiến phát biểu tập trung vào những trụ cột then chốt như xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; công tác chính trị, tư tưởng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời làm rõ các giải pháp đột phá về tăng trưởng kinh tế, xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển và phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… những động lực trung tâm của tăng trưởng mới.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu mới

Thảo luận của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung phân tích sâu sắc yêu cầu đặc biệt cao của công tác nhân sự trong bối cảnh Đại hội XIV là Đại hội mang ý nghĩa bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và uy tín của toàn Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự vì vậy được triển khai sớm, bài bản, chặt chẽ, khoa học, dân chủ và khách quan, bảo đảm hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới.

Một điểm nhấn quan trọng trong ý kiến thảo luận là yêu cầu gắn chặt công tác nhân sự với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc lựa chọn cán bộ phải đặt trọng tâm vào phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín và hiệu quả công tác, lấy “sản phẩm” cụ thể làm thước đo chủ yếu, thay vì chỉ dựa trên hồ sơ hay quy trình hình thức.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang khẳng định, cần kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đủ tiêu chuẩn, đồng thời không bỏ sót những cán bộ thực sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong Nhân dân. Cùng với đó là tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng, chống chạy chức, chạy quyền; thực hiện nghiêm cơ chế “có lên, có xuống, có vào, có ra”, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ý kiến thảo luận cho rằng, với sự chuẩn bị công phu, thận trọng nhưng quyết liệt, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước mở đường”

Thảo luận của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Khẳng định trung thành và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí nhấn mạnh công tác chính trị, tư tưởng luôn là lĩnh vực trọng yếu, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Những kết quả đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực tinh thần to lớn cho phát triển đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, sự bùng nổ của mạng xã hội và truyền thông đa nền tảng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng ngày càng gay gắt, phức tạp. Điều đó đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội, chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành nhận thức tự giác và hành động thiết thực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tiến hành công tác chính trị, tư tưởng; phát huy hiệu quả công nghệ số, nền tảng truyền thông hiện đại để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác chính trị, tư tưởng phải gắn chặt với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, thấm sâu vào từng chương trình, dự án, từng lĩnh vực đời sống; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo to lớn của Nhân dân, tạo sức mạnh nội sinh bền vững để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng và động lực phát triển bền vững

Thảo luận của đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh vai trò chiến lược của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, đồng chí khẳng định Nhân dân là gốc, là chủ thể và là nguồn lực to lớn nhất của sự nghiệp cách mạng. Thời gian qua, các chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai đồng bộ, góp phần mở rộng đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Thông qua giám sát và phản biện xã hội, MTTQ kịp thời tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trong bối cảnh phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa quyết định. Đồng chí Hà Thị Nga đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ; tăng cường dân chủ, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy dân sinh, dân chủ, dân quyền làm trọng tâm.

MTTQ cần thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt

Trong thảo luận với chủ đề xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã khái quát vai trò của Chính phủ trong dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và định hướng cho giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2021-2025 được đánh giá là giai đoạn đầy khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã kiên định phương châm kiến tạo - liêm chính - hành động - phục vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng GDP đạt mức cao, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đặc biệt, Chính phủ đã triển khai quyết liệt các đột phá chiến lược, nhất là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và hiệu quả phục vụ.

Bước vào giai đoạn mới, Chính phủ tiếp tục xác định hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá”, coi đây là lợi thế cạnh tranh quốc gia; đồng thời đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Thảo luận của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã tập trung làm rõ yêu cầu và khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu mang ý nghĩa quyết định để hoàn thành các chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Theo phân tích, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng và dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Hiệu quả chung của nền kinh tế còn nhiều dư địa cải thiện; các khu vực kinh tế đều còn không gian tăng trưởng; nhiều nguồn lực, động lực mới chưa được khai thác đầy đủ. Bối cảnh quốc tế dù biến động phức tạp nhưng cũng mở ra cơ hội để Việt Nam bứt phá, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Từ thực tiễn đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất hệ thống giải pháp mang tính chiến lược, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực chống chịu và tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cùng với đó là thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là hướng đi chủ đạo. Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới sẽ mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn.

Ý kiến thảo luận khẳng định, tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xử lý hiệu quả các điểm nghẽn và xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới

Thảo luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã làm rõ vai trò mang tính quyết định của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc đưa Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình và vươn lên quốc gia phát triển.

Theo đồng chí, từ thu nhập trung bình lên thu nhập cao, Việt Nam không thể đi theo con đường truyền thống mà phải dựa vào tri thức và công nghệ. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập bộ ba động lực này là đột phá chiến lược, với tinh thần trao quyền, khuyến khích sáng tạo, chấp nhận rủi ro và đánh giá bằng hiệu quả tổng thể.

Trọng tâm là xây dựng thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đầy đủ, chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra, lấy đóng góp thực tế cho tăng trưởng và chất lượng cuộc sống làm thước đo. Đặc biệt, việc đo lường đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng GDP được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và chống lãng phí.

Thảo luận nhấn mạnh việc hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, coi sở hữu trí tuệ là tài sản chiến lược. Với tầm nhìn chiến lược của Đảng và khát vọng phát triển của dân tộc, bộ ba động lực này được xác định là chìa khóa đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.