Đề án Tủ sách Huế sẽ xây dựng khung giá sách

HNN.VN - Đề án Tủ sách Huế sẽ xây dựng khung giá sách và triển khai định giá các ấn phẩm đã xuất bản thuộc Tủ sách Huế đối với những sách không thuộc diện đặt hàng của Nhà nước.

Thêm sách hay cho Tủ sách Huế Thúc đẩy phát triển văn hóa Huế và Tủ sách HuếGiới thiệu nhiều đầu sách về Huế nhân Ngày Sách và văn hóa đọc

Những ấn phẩm nằm trong đề án Tủ Sách Huế trong một lần được giới thiệu đến với công chúng 

Đó là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế” giai đoạn 2026 - 2030 vừa được UBND TP. Huế công bố. 

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức thu thập, đăng ký nguồn sách, lấy ý kiến rộng rãi của xã hội trong quá trình đánh giá chất lượng nguồn sách, hướng tới xây dựng Tủ sách số Huế. Ngoài ra, lập danh mục, đề xuất và tuyển chọn các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tái bản và xuất bản mới để đưa vào Tủ sách Huế. Việc biên soạn, xuất bản các ấn phẩm sẽ căn cứ nhu cầu nghiên cứu, học tập, quảng bá của TP. Huế cũng như nhu cầu của bạn đọc.

Theo kế hoạch, công tác xuất bản, phát hành và quảng bá Tủ sách Huế sẽ được triển khai hằng năm đến năm 2030. Hoạt động tuyên truyền, giới thiệu Tủ sách Huế sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt vào dịp Ngày Sách Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền Thế giới (23/4), cũng như trong các sự kiện lễ tân đón tiếp các đoàn ngoại giao, tổ chức và đối tác quốc tế, các địa phương và bạn bè kết nghĩa trong và ngoài nước.

N. MINH
