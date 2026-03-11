  • Huế ngày nay Online
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

ClockThứ Sáu, 13/03/2026 14:55
Mới đây, tại trụ sở Chính phủ Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Mốc son mới, tầm vóc mới của quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thốngThủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang NgaTết xa xứ, ấm áp tình nghĩa đồng hương ở Ufa, Liên bang Nga

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko gửi lời chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV, bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công những nhiệm vụ to lớn đặt ra tại Đại hội, đồng thời khẳng định đây cũng là những định hướng cho hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật trong thời gian tới.

Việc triển khai các kế hoạch, dự án chung đã đạt được trong khuôn khổ Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt sẽ góp phần bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu mà Việt Nam đã đặt ra tại Đại hội, trong đó bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP cũng như đưa kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng hợp tác chính trị giữa hai nước.

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko nêu một số trọng tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo; cho biết hợp tác du lịch hiện là điểm sáng trong quan hệ song phương.

Việt Nam là một trong những điểm nghỉ dưỡng phổ biến của người Nga. Lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam năm 2025 tăng 197% so năm 2024, Nga đã vươn lên vị trí thứ năm trong số các nước có lượng khách du lịch đến Việt Nam đông nhất.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ nhất trí với những chia sẻ của Phó Thủ tướng Nga về thúc đẩy hợp tác song phương, nhấn mạnh sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, trao đổi các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, năng lượng, dầu khí, khoa học, giáo dục, văn hóa, nhân văn, thể thao, du lịch...

Trong lĩnh vực du lịch, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết, không chỉ lượng khách Nga đến Việt Nam tăng mà lượng khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng mạnh trong năm 2025, đề nghị Chính phủ Nga cùng phía Việt Nam xem xét ký kết thỏa thuận liên chính phủ về miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đến Nga theo nhóm.

