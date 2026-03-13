Bầu cử & quyền công dân

  • Huế ngày nay Online
HNN - Trong đời sống xã hội, có những ngày mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi tính chất chính trị mà còn bởi giá trị văn hóa và tinh thần cộng đồng. Ngày bầu cử cũng vậy. Ngày bầu cử không đơn thuần là thời điểm chọn ra những người đại diện, mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền, trách nhiệm, niềm tin với vận mệnh đất nước.

Ngày bầu cử còn là dịp để mỗi người gửi gắm niềm tin và hy vọng. Ảnh NQ 

Không khí bầu cử dân chủ tại nước ta được bắt đầu từ khi nước nhà được độc lập và ngày hội tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức ngày 6/1/1946 để bầu ra Quốc hội khóa I của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó, bầu cử đã trở thành ngày hội gắn với một nghi lễ dân chủ, nơi mọi người cùng nhau tham gia vào quá trình quyết định tương lai chung.

Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu hết tầm quan trọng của hoạt động bầu cử, một hoạt động thể hiện quyền của công dân về lựa chọn đại biểu có đức, có tài cho bộ máy quản lý nhà nước. Không ít người vẫn thờ ơ, xem hoạt động bầu cử như là một hoạt động đến hẹn lại lên, ít quan tâm đến đại biểu mà mình sẽ bầu vào các cơ quan dân cử Trung ương và địa phương là ai. Khi cầm trên tay phiếu bầu không hề biết rằng đó chính là lúc cần cân nhắc lựa chọn người đại diện cho mình tại các cơ quan nhà nước.

Quyền bầu cử không chỉ là đặc quyền, mà còn là trách nhiệm. Mỗi lá phiếu là một tiếng nói, một sự khẳng định rằng công dân không đứng ngoài cuộc, mà trực tiếp góp phần định hình chính sách, pháp luật và định hướng phát triển của đất nước. Việc đi bầu không chỉ vì lợi ích cá nhân, mà còn vì lợi ích chung, vì thế hệ mai sau. Đây chính là nét đẹp văn hóa: Đặt lợi ích cộng đồng lên trên sự thờ ơ, biến trách nhiệm thành hành động cụ thể.

Ngày bầu cử còn là dịp để mỗi người gửi gắm niềm tin và hy vọng. Người dân đến điểm bỏ phiếu với mong muốn về một xã hội công bằng, minh bạch, nơi tiếng nói của họ được lắng nghe. Chính sự kỳ vọng ấy tạo nên sức mạnh tinh thần, thúc đẩy cộng đồng cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu nhìn rộng hơn, bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị định kỳ, mà còn là một phần của văn hóa dân chủ. Nó dạy cho thế hệ trẻ về quyền và nghĩa vụ công dân, về sự cần thiết của việc tham gia vào đời sống xã hội. Những câu chuyện về ngày bầu cử - từ việc xếp hàng đi bỏ phiếu, đến những cuộc trò chuyện bên lề - trở thành ký ức tập thể, được truyền lại như một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước.

Ngày hội bầu cử là sự giao thoa giữa chính trị và văn hóa, giữa trách nhiệm và niềm tin. Không khí tại các điểm bỏ phiếu thường mang màu sắc của một lễ hội: Cờ hoa rực rỡ, dòng người nô nức đi bầu, những cuộc trò chuyện rộn ràng về ứng cử viên và kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới. Chính sự tham gia đông đảo ấy tạo nên một bức tranh văn hóa sống động, phản ánh tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng.

Khi mỗi công dân ý thức được trách nhiệm của mình, xã hội sẽ trở nên vững mạnh hơn, và nền văn hóa dân chủ sẽ được nuôi dưỡng, phát triển bền vững.

Bùi Ngọc Long
