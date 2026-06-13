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Thể thao

CLB Bóng đá Huế thăng hạng sau chiến thắng thuyết phục trước Lâm Đồng

ClockThứ Bảy, 13/06/2026 22:15
HNN.VN - Tốc độ của Hữu Tuấn, khả năng chớp thời cơ của Lâm Sơn đã giúp CLB Bóng đá Huế định đoạt kết quả trận đấu ngay từ phút thứ 9. Và với chiến thắng đầy thuyết phục trước Lâm Đồng, đội bóng Cố đô “trở lại mái nhà xưa” ngay sau một mùa phải thi đấu ở giải hạng Nhì.

Chờ tin vui từ sân Quy NhơnThắng để tạo lợi thếQuyền tự quyết

 Các cầu thủ Cố đô ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới Lâm Đồng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Tối 13/6 trên sân Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), CLB Bóng đá Huế và Đội bóng đá Lâm Đồng bước vào cuộc đối đầu nhằm tranh tấm vé thăng hạng trực tiếp lên chơi tại giải hạng Nhất mùa bóng 2026/2027.

Dù có tính chất “sống còn” với cả 2 đội, nhưng tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Như thường lệ, đội bóng Cố đô nhanh chóng làm chủ khu trung tuyến cùng những pha tấn công từ 2 biên, trong khi Lâm Đồng liên tục có những xâm nhập khu vực 16m50 nhằm khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.

Đúng lúc này, tốc độ, tính đồng đội của Hữu Tuấn, khả năng chớp thời cơ của Lâm Sơn đã giúp CLB Bóng đá Huế tạo nên khác biệt.

Phút thứ 7, sau pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, bóng được phát lên bên phía biên trái theo hướng tấn công của CLB Bóng đá Huế.

Sau pha bứt tốc vượt qua hàng loạt cầu thủ Lâm Đồng và tung đường chuyền hiểm hóc sửa lưng hàng thủ đối phương, Hữu Tuấn đã tạo cơ hội thuận lợi để Lâm Sơn tung cú sút đưa CLB Bóng đá Huế vượt lên dẫn trước 1-0.

Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua từ khá sớm, chỉ 2 phút sau, Lâm Đồng phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Và lần này, người lập công là Hữu Tuấn.

Cũng xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bằng vào tốc độ của mình, Hữu Tuấn xé toạc hàng thủ đối phương và tung cú sút chéo góc, nhân đôi cách biệt cho CLB Bóng đá Huế.

 Hội CĐV CLB Bóng đá Huế cổ vũ cho đội nhà tại sân Quy Nhơn. Ảnh: Tấn Đạt

Sau 2 bàn thắng, CLB Bóng đá Huế chủ động chơi phòng ngự - phản công. Đó cũng là cái bẫy mà thầy trò HLV Lê Chí Nguyện giăng ra chờ Lâm Đồng sa vào.

Và bàn thắng của Hữu Tuấn nâng tỷ số lên 3-0 sau đường dọn cỗ của Đăng Khoa ở phút 41 là hệ quả tất yếu khi mà Lâm Đồng liên tục dâng cao nhưng bất lực trước hàng thủ áo trắng chơi tập trung bên phía CLB Bóng đá Huế.

Tạo được khoảng cách an toàn trong hiệp 1, sang hiệp 2, CLB Bóng đá Huế chủ động nhường thế trận. Nhưng với sức ép tạo ra không quá lớn, Lâm Đồng đã không thể xoay chuyển tình thế cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng 3-0, CLB Bóng đá Huế đã hoàn thành mục tiêu trở lại Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026/2027 chỉ sau một mùa bóng phải thi đấu ở giải hạng Nhì bằng suất thăng hạng trực tiếp.

Trước đó, CLB Trẻ Hà Nội cũng đã giành vé thăng hạng trực tiếp sau chiến thắng 3-1 trước Trường Giang Gia Định.

Vào ngày 16/6 tới, 2 đội Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định sẽ có trận play-off để xác định suất thăng hạng cuối cùng.

HÀN ĐĂNG
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