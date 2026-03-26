Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Đức lần thứ 8

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. (Ảnh: MOFA)

Tại Phiên Đối thoại, hai bên đã rà soát toàn diện kết quả hợp tác thời gian qua từ sau phiên Đối thoại chiến lược trước đó; đánh giá quan hệ hai nước tiếp tục phát triển năng động, thực chất, với các dấu mốc quan trọng như các hoạt động sôi động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (1/2024) và việc thiết lập Đối tác năng lượng Việt Nam-Đức.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Đức còn rất lớn, do đó hai bên cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng giao thông, kinh tế số, hợp tác lao động và đào tạo nghề kép.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin ở tất cả các cấp, nhất là cấp cao, thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó củng cố hiểu biết và tăng cường tin cậy lẫn nhau; đồng thời phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động mới nhằm triển khai Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức giai đoạn 2027-2029.

Cảm ơn việc Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị phía Đức tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung, cũng như với Đức nói riêng. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Đức tiếp tục ủng hộ nỗ lực của Việt Nam trong phát triển nghề cá bền vững, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới sớm gỡ Thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu Âu; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu biển, quản lý môi trường biển, bảo vệ hệ sinh thái biển và đào tạo nguồn nhân lực.

Đánh giá việc thiết lập Quan hệ Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đức là bước phát triển quan trọng, phù hợp yêu cầu thực tiễn hiện nay, Thứ trưởng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2025-2026 trong khuôn khổ Đối tác này, bao gồm các nội dung thuộc JETP; đồng thời tăng cường hợp tác về ODA, vốn vay ưu đãi và tài chính xanh cho các dự án trọng điểm.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Geza Andreas von Geyr khẳng định Đức coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời là đối tác năng động và giàu tiềm năng.

Bày tỏ vui mừng về các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, Quốc vụ khanh cũng cho biết các doanh nghiệp Đức đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam, trong đó nhiều doanh nghiệp mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, tài chính xanh, công nghệ; đồng thời đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, bảo đảm chuỗi cung ứng và nguyên liệu thô quan trọng.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các định hướng hợp tác, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, hợp tác thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, lao động và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác về an ninh-quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các hoạt động giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đức cũng như quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

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