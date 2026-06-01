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ClockThứ Bảy, 06/06/2026 07:56

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của lực lượng Công an nhân dân

HNN - Từ chương trình hợp luyện, tổng duyệt đến công tác bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật và an ninh… đã được triển khai đồng bộ nhằm phục vụ Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế. Hội thao khai mạc vào tối 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Giao lưu cùng lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động kỵ binh Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân Khu vực 2 diễn ra từ ngày 4 - 11/6

 Các lực lượng tích cực hợp luyện, hoàn thiện các nội dung biểu diễn phục vụ lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II. Ảnh: X.Đ

Rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị

Những ngày đầu tháng 6, công tác chuẩn bị cho Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế đang được triển khai khẩn trương. Tại Quảng trường Ngọ Môn - nơi diễn ra lễ khai mạc hội thao, các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch.

Nhiều tiết mục đặc sắc đã được hợp luyện như: Màn biểu diễn mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, ngựa nghiệp vụ, khí công - công phá, bảo vệ yếu nhân, bắn súng ứng dụng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Phần biểu diễn khí công, công phá của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động với nhiều kỹ thuật đòi hỏi thể lực, bản lĩnh và quá trình rèn luyện nghiêm ngặt hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc.

Để chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn này, Công an TP. Huế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và các sở, ban, ngành địa phương triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ. Từ công tác tổ chức lễ khai mạc, chuẩn bị địa điểm thi đấu, nơi ăn ở, phương tiện phục vụ đến các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy đều được xây dựng và rà soát kỹ lưỡng.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực trường bắn thuộc Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và địa điểm tổ chức lễ khai mạc tại Quảng trường Ngọ Môn. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí đã động viên cán bộ, chiến sĩ đang tham gia tập luyện, phục vụ hội thao; đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, phương án hậu cần, kỹ thuật, y tế và công tác phối hợp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Đến nay, các địa điểm thi đấu cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được nâng cấp, bổ sung theo tiêu chuẩn của ban tổ chức (BTC). Công tác hậu cần, lưu trú, chăm sóc sức khỏe cho các đoàn vận động viên được xây dựng phương án cụ thể. Các lực lượng chức năng cũng đã hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xử lý các tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm cao của Công an TP. Huế cùng các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, nhấn mạnh đây là sự kiện có quy mô lớn, quy tụ đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Các đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung công việc, bảo đảm tổ chức khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; bên cạnh đó, phải chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, quá trình chuẩn bị hội thao luôn được BTC quán triệt thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Trên tinh thần đó, các đơn vị, tiểu ban phục vụ đã chủ động rà soát, hoàn thiện từng phần việc, bảo đảm các điều kiện phục vụ hội thao được chuẩn bị chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Nhiều điểm nhấn tại lễ khai mạc

Theo kế hoạch, hội thao diễn ra từ ngày 4 đến 11/6 với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên cùng lực lượng trọng tài, phục vụ và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Trong khuôn khổ hội thao, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 6/6 tại Quảng trường Ngọ Môn với nhiều nội dung được dàn dựng công phu, kết hợp giữa yếu tố chính trị, nghiệp vụ và nghệ thuật.

Theo BTC, đêm khai mạc sẽ có các chương trình biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô nghiệp vụ, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các lưu học sinh Lào đang học tập tại các học viện, trường Công an nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng Công an hai nước Việt Nam - Lào.

Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trống hội với sự tham gia của gần 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 10 phút cũng sẽ góp phần tạo không khí sôi động cho sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các sở, ban, ngành và địa phương, công tác chuẩn bị cho hội thao đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ sự kiện. Việc tổ chức thành công hội thao không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ mà còn là dịp quảng bá hình ảnh TP. Huế văn minh, thân thiện, an toàn và giàu bản sắc đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
sẵn sàngngày hội lớnlực lượngCông an nhân dân
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