Phó Bí thư Thành ủy Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân trao quyết định đối với đồng chí Lê Trí Thanh

Trước đó cùng ngày, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời được giới thiệu để HĐND thành phố Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá đồng chí Lê Trí Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố Huế phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Trí Thanh

Ngay sau hội nghị của Thành ủy, HĐND thành phố Huế tiến hành quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Nguyễn Khắc Toàn do được Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND thành phố, tân Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố; đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh cam kết, sẽ cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và HĐND thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, xây dựng Huế ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ trước HĐND thành phố

Đồng chí Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng; có trình độ Cử nhân Ngân hàng, Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo tại tỉnh Quảng Nam (cũ) như Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam; sau khi thành phố Đà Nẵng mới được thành lập, đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi được Ban Bí thư điều động về công tác tại thành phố Huế.