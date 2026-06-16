Đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

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Giảm gần 1.300 cán bộ không chuyên trách sau sắp xếp

Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố Huế trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (TDP).

Cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, TDP phố trên địa bàn, thành phố Huế đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở theo hướng tinh gọn, rõ chức danh, rõ trách nhiệm.

Theo phương án tổng thể đã được UBND thành phố phê duyệt, sau sắp xếp, mỗi thôn, TDP bố trí không quá 3 người hoạt động không chuyên trách, gồm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng TDP và trưởng ban công tác mặt trận. Toàn thành phố dự kiến còn 1.767 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP, giảm 1.277 người so với trước khi sắp xếp. Đồng thời, có 4.123 người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, TDP thuộc các tổ chức chi hội, đoàn thể, giảm 1.640 người.

Theo ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ, việc sắp xếp không đơn thuần là giảm đầu mối mà hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở khu dân cư. Sau khi giảm đầu mối, yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí đủ các chức danh theo quy định, mà còn phải tạo cơ sở pháp lý để địa phương lựa chọn, sắp xếp đội ngũ có năng lực, uy tín, am hiểu địa bàn và được Nhân dân tín nhiệm. Đội ngũ ở thôn, TDP là lực lượng gần dân nhất, nắm bắt nhanh nhất những vấn đề phát sinh ở khu dân cư.

Tại phường Hóa Châu, sau sắp xếp, số người hoạt động không chuyên trách dự kiến còn 36 người, giảm 16 người so với hiện nay. Ông Phan Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Hóa Châu cho biết, cùng với việc tinh gọn đầu mối, địa phương đang rà soát, đánh giá đội ngũ hiện có để xây dựng phương án bố trí nhân sự phù hợp, bảo đảm lựa chọn những người có năng lực, uy tín và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các tổ TDP mới.

Gắn bó nhiều năm với công tác ở cơ sở, ông Đào Phước Trường, Bí thư Chi bộ TDP Thành Trung, phường Hóa Châu cho rằng việc sắp xếp, tổ chức lại TDP là chủ trương cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô TDP lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn thì yêu cầu đối với cán bộ cơ sở cũng cao hơn trước. “Điều mà cán bộ cơ sở quan tâm không chỉ là việc sắp xếp tổ chức, mà còn là chính sách đối với những người tiếp tục làm nhiệm vụ cũng như những trường hợp chịu tác động sau sắp xếp”, ông Trường chia sẻ.

Những ngày qua, cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố, đội ngũ cán bộ TDP 4, phường Thủy Xuân tích cực phối hợp tuyên truyền, lấy ý kiến và giải thích chủ trương sắp xếp, tổ chức lại TDP đến người dân. Ông Nguyễn Văn Thái, Tổ trưởng TDP 4 cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng nhiều, đòi hỏi cán bộ TDP phải thường xuyên bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề phát sinh trong khu dân cư. “Bên cạnh việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ, cần có chính sách phù hợp để động viên những người đang trực tiếp tham gia công việc ở khu dân cư yên tâm gắn bó với cơ sở”, ông Thái bày tỏ.

Đề xuất mức phụ cấp cao nhất bằng 2,6 lần mức lương cơ sở

Cùng với phương án tổng thể sắp xếp, Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố Huế trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở thôn, TDP trên địa bàn thành phố.

Về phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách, dự thảo phân theo quy mô và đặc thù địa bàn. Đối với thôn có từ 700 hộ trở lên, TDP có từ 800 hộ trở lên hoặc thuộc địa bàn đặc thù, bí thư chi bộ và trưởng thôn, tổ trưởng TDP được hưởng hệ số 2,6 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận hưởng hệ số 2,1 lần mức lương cơ sở. Các địa bàn còn lại áp dụng hệ số tương ứng 2,0 và 1,7 lần mức lương cơ sở. Người hoạt động không chuyên trách có trình độ đại học trở lên được hưởng thêm 0,3 lần mức lương cơ sở hằng tháng. Trường hợp bố trí kiêm nhiệm, giảm được một đầu mối sẽ được hưởng 100% phụ cấp hoặc mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.

Đối với người tham gia hoạt động ở thôn, TDP, dự thảo quy định mức hỗ trợ 700 ngàn đồng/người/tháng từ ngân sách thành phố; đồng thời, được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Riêng người tham gia hoạt động ở thôn, TDP được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế nếu chưa thuộc diện được hưởng theo quy định.

Theo ông Trần Minh Long, những nội dung trên nhằm tạo hành lang chính sách đồng bộ sau sắp xếp. Khi thôn, TDP có quy mô lớn hơn, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu xử lý công việc ở cơ sở cũng cao hơn. Chính sách vì vậy không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với đội ngũ trực tiếp tham gia vận hành hệ thống chính trị ở khu dân cư.