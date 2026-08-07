Hơn 1.000 vận động viên tham gia giải chạy cộng đồng “Hành trình kết nối” năm 2026

Ban Tổ chức trao giải dành cho vận động viên lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham gia giải

Giải thu hút hơn 1.000 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo người dân trong và ngoài xã tham gia.

Với thông điệp “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, giải chạy không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đoàn kết và kết nối cộng đồng. Trên những cung đường của quê hương Quảng Điền, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần nhiệt huyết, hào hứng, tạo nên không khí sôi nổi, tràn đầy năng lượng.

Giải chạy được tổ chức ở hai cự ly 5km và 10km, dành cho vận động viên nam và nữ. Các nội dung thi đấu thu hút đông đảo vận động viên ở nhiều độ tuổi, tạo nên một ngày hội thể thao rộng khắp, gắn hoạt động rèn luyện thể chất với đời sống cộng đồng.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Năm cho các vận động viên nam, nữ ở từng cự ly 5km và 10km. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 2 giải dành cho vận động viên lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất tham gia giải.

Giải chạy cộng đồng “Hành trình kết nối” năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích người dân trong và ngoài xã Quảng Điền tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe.