Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, toàn diện

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách TP. Huế Phan Thiên Định (thứ tư, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hương An (Ảnh: Liên Minh)

Xây dựng phường Hương An đạt chuẩn văn minh đô thị

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hương An có ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các UVTV Thành ủy: Phan Thiên Định, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Phường Hương An được thành lập sau khi thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính từ 3 phường: Hương An, Hương Sơ và An Hòa, với tổng diện tích hơn 19 km², dân số gần 36.000 người. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm của Huế trong chiến lược phát triển không gian đô thị mở rộng về phía bắc thành phố.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hương An đã đạt nhiều kết quả tích cực về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, địa phương đã thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận hơn 5.000 hộ dân tái định cư từ Dự án giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế, góp phần giải quyết bài toán dân cư và tạo điều kiện triển khai các dự án đô thị trọng điểm của thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Thiên Định ghi nhận nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân phường Hương An trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu ổn định bộ máy tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới trong quản lý, điều hành. Ông Định đề nghị địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp hữu cơ thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của phường.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hương An xác định mục tiêu xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; xây dựng phường Hương An đạt chuẩn văn minh đô thị. Phường đặt trọng tâm vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để phục vụ xây dựng hạ tầng đô thị. Đồng thời, chú trọng xây dựng nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ các hộ kinh doanh, hợp tác xã và cụm công nghiệp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Hương An cũng đề ra các khâu đột phá như phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên số. Trong đó, việc bố trí cán bộ lãnh đạo có năng lực, phẩm chất và uy tín sẽ là một trong những nhiệm vụ then chốt. Song song đó là việc số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu đồng bộ phục vụ quản lý hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Đại hội cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu quan tâm đào tạo, quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết, phục vụ lâu dài cho sự phát triển địa phương. Đồng thời, thúc đẩy, hỗ trợ phát triển các hợp tác xã, hộ kinh doanh, cụm công nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân để trở thành động lực quan trọng.

Với sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động, Đảng bộ và Nhân dân phường Hương An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội lần thứ I đã đề ra.

Dịp này, Đại hội đã công bố nhân sự tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 24 thành viên. Ông Trương Quang Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hương An.

A Lưới 5 phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Nguyễn Quang Tuấn (thứ ba, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã A Lưới 5 (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã A Lưới 5 có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Công Quảng.

Xã A Lưới 5 được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Hồng Hạ và Hương Nguyên của huyện A Lưới cũ. Toàn xã có 19 tổ chức đảng trực thuộc với 384 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Xã A Lưới 5 đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,8%/năm. Ước tính năm 2025, tổng cơ cấu kinh tế về nông lâm nghiệp đạt 60%; công nghiệp, xây dựng 25%; dịch vụ 15%, thu nhập bình quân đầu người toàn xã ước đạt 41.649 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện trong cả nhiệm kỳ hơn 176 tỷ đồng. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã đem lại kết quả tích cực cho sự phát triển kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt hơn 139 tỷ đồng…

Xã A Lưới 5 đã bám sát kế hoạch đầu tư công trung hạn để triển khai có hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm, ưu tiên lĩnh vực giao thông nông thôn, đường liên xã - liên thôn, thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất, dân sinh và xử lý rác thải. Công tác quy hoạch đất và phát triển hạ tầng nông thôn được triển khai từng bước.

Địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch tích hợp phát triển kinh tế xã hội. Việc quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển sản xuất.

Đã huy động và lồng ghép sử dụng có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia cho công tác giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm, đến nay giảm còn 21,8%. Đến năm 2025, toàn xã A Lưới 5 đạt bình quân 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã A Lưới 5 đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình trọng điểm, 7 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá. Theo đó, xác định mục tiêu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và phấn đấu xây dựng xã A Lưới 5 đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước của xã đạt từ 8-10%/năm. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 10%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 72 triệu/người/năm trở lên và phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Đảng bộ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như sắp xếp, kiện toàn bộ máy chính trị, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức. Cơ cấu lại ngành nông - lâm nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ, trọng tâm là phát triển rừng trồng kinh tế, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, quản lý bảo vệ nhằm hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, ưu tiên hạ tầng giao thông liên thôn - xóm và các công trình dân sinh thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp tăng giá trị cây trồng vật nuôi. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm trong thời kỳ mới, sẵn sàng phục vụ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh: Đảng bộ xã A Lưới 5 cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý Nhà nước, bảo đảm sự hài lòng của Nhân dân. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm trong thời kỳ mới, sẵn sàng phục vụ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã và ông Pi Loong Mái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 5.

Xây dựng xã Phú Hồ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Ảnh: Quỳnh Anh)

Tham dự Đại hội đại biểu xã Phú Hồ có các UVTV Thành ủy: Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hóa và sức mạnh đoàn kết toàn dân; đổi mới, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch đô thị; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”, Đại hội đã đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các xã, thị trấn tiền thân (Phú Lương, Phú Xuân, Phú Hồ); những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Đồng thời, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề ra những giải pháp cụ thể xây dựng và phát triển nhanh, bền vững xã Phú Hồ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ các xã tiền thân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Kinh tế đã duy trì mức tăng trưởng hợp lý, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 10,49%. So với đầu nhiệm kỳ, quy mô kinh tế tăng gấp 1,6 lần, đạt 109% kế hoạch; dự ước hết năm 2025 đạt 1.668 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 52,949 tỷ đồng, tăng 11,6%, đạt 105,3%/kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.579,2 tỷ đồng, đạt 146,2%.

Các đại biểu tham dự đại hội nhất trí thông qua nghị quyết (Ảnh: Quỳnh Anh)

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Các loại hình dịch vụ trên địa bàn ngày càng đa dạng, mở rộng về quy mô, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn phát triển đa dạng. Các tiểu thương đã chủ động đổi mới hình thức kinh doanh, mặt hàng phong phú, tạo sức hút đối với người tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa tại địa phương. Nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung ứng dụng cơ giới hóa và chuyển dịch mạnh sang sản xuất các giống lúa chất lượng cao trên diện tích 797 ha, chiếm 40,3%; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 90 triệu đồng/ha. Sản lượng lương thực có hạt bình quân 24.522 tấn đạt 103%/ kế hoạch. Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Gạo Phú Hồ được bình chọn sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định 3 chương trình trọng điểm 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, nông nghiệp toàn diện, tuần hoàn, bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông lâm ngư nghiệp; khuyến khích phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, các hình thức kinh tế tập thể gắn với xây dựng thương hiệu địa phương để quảng bá trên các nền tảng số. Tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Phú Hồ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với giảm nghèo bền vững.

Tại Đại hội, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn biểu dương những thành quả quan trọng Đảng bộ xã Phú Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo: Nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Hồ cần tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo hơn nữa để khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế; tạo bước phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là một trong những xã phát triển kinh tế, là xã nông thôn mới nâng cao của thành phố Huế.

Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi và huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đồng thời, phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

“Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng, Đảng bộ, quân và dân xã Phú Hồ sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng, xây dựng xã Phú Hồ có kinh tế phát triển, góp phần cùng quân và dân thành phố Huế thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Huế Phan Xuân Toàn nhấn mạnh.

Đại hội công bố nhân sự tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 thành viên. Ông Trần Kim Nhân được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Hồ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xây dựng xã Phú Lộc phát triển nhanh, bền vững

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân (thứ ba, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Phú Lộc (Ảnh: Hữu Phúc)

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Lộc có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Dũng.

Xã Phú Lộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Trì và xã Lộc Bình cũ theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, Đảng bộ xã Phú Lộc đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kinh tế địa phương giai đoạn 2020 - 2025 có bước phát triển rõ nét, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,2%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt trên 1.880 tỷ đồng. Thu ngân sách xã được hưởng ước đạt 15,9 tỷ đồng, trong đó thị trấn Phú Lộc đóng góp trên 58%, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - hành chính của toàn xã.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp. Hiện nay, tỷ trọng dịch vụ chiếm 57,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 24,2%; nông nghiệp còn 18,4%.

Công tác giáo dục và đào tạo trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp hợp lý, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học, phổ cập THCS đạt mức độ 2. Tỷ lệ huy động trẻ đi học cao...; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,5%; tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm duy trì ở mức 99,2%.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đảng bộ xã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm, 2 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp trọng yếu mang tính chiến lược, có tính kế thừa, đổi mới và phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn của địa phương trong giai đoạn tới. Cụ thể là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phát huy vai trò người dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Phú Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân nhấn mạnh, bên cạnh những thuận lợi, còn có những thách thức không nhỏ. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, xã Phú Lộc cần nhanh chóng ổn định tổ chức, thống nhất tư tưởng, phát huy được những mặt mạnh. Đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Sớm hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoạt động vì Nhân dân, phục vụ được yêu cầu của Nhân dân. Xứng đáng là xã trung tâm trong cụm xã, xã nông thôn mới theo hướng hiện đại và hướng tới đạt các tiêu chí của phường trong những năm tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của phành phố.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đề nghị Đại hội tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của xã, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân gắn với công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, duy trì giáo dục mũi nhọn…

Dịp này, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 24 thành viên. Ông Lê Văn Thông được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc.