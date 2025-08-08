  • Huế ngày nay Online
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xây dựng phường Mỹ Thượng văn minh, hiện đại

HNN - Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh; từng bước xây dựng phường Mỹ Thượng văn minh - hiện đại. Đó là quyết tâm của Đảng bộ, Nhân dân phường Mỹ Thượng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, toàn diệnXứng tầm là phường trọng điểm phía nam thành phốĐổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Đồng lòng quyết tâm xây dựng phường Mỹ Thượng phát triển, văn minh, hiện đại 

Những ngày tháng 8, Mỹ Thượng như khoác lên mình diện mạo mới, hân hoan, nao nức chào đón sự kiện chính trị trọng đại -  Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Mỹ Thượng lần thứ I, sau khi sáp nhập 2 xã Phú Mỹ, Phú An và phường Phú Thượng.

“Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân phường Mỹ Thượng đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và đầu tư phát triển đô thị theo hướng đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm. Bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, khởi sắc”, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thượng Hồ Thế Hùng chia sẻ về những thành quả nổi bật.

Những con số tăng lên trong nhiều lĩnh vực, là minh chứng sự đồng lòng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Điển hình như: Bình quân tăng trưởng hằng năm đạt 10.5% từ 2.263,8 tỷ đồng năm 2020 lên 3.718 tỷ đồng năm 2025, quy mô kinh tế tăng 1,64 lần. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 85 triệu đồng/nguời/năm, tăng 1,3 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 5.300 tỷ đồng. Dịch vụ du lịch đầm phá và dịch vụ ẩm thực, mua sắm ngày càng phát triển. Giá trị ngành dịch vụ từ 1.389,2 tỷ đồng năm 2020 tăng lên 2.336 tỷ đồng năm 2025.

Trên địa bàn hình thành các cơ sở sản xuất, phát triển sản xuất theo tiêu chí OCOP. Các ngành có tiềm năng, lợi thế được tập trung phát triển như: Vật liệu xây dựng thông minh, sản xuất đá granit, sản xuất cửa cuốn, cửa nhôm kính, mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, giày da, gara cơ khí, kinh doanh thủy, hải sản... Giá trị ngành tiểu thủ công nghiệp xây dựng đầu nhiệm kỳ là 738,2 tỷ đồng đến cuối nhiệm kỳ tăng lên 1.218 tỷ đồng.

Một trong những “nền móng” vững chắc góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, đó là Mỹ Thượng đã nỗ lực triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Trong đó, lĩnh vực xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng được đặc biệt quan tâm.

“Từ nguồn vốn của Trung ương, thành phố, phường Mỹ Thượng đã triển khai tích cực các dự án, công trình như: Dự án (DA) thoát nước, vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, DA kè Khu C, DA hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê; nâng cấp kênh tưới Phú Mỹ; nâng cấp mở rộng tuyến Tỉnh lộ 10A (đường Tây phá Tam Giang); xây dựng tuyến đường kết nối Phú Mỹ (cũ) - Thuận An (Tỉnh lộ 28); xây dựng kè sông Như Ý qua khu C đô thị An Vân Dương… Tổng đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách phường cả nhiệm kỳ là 282 tỷ đồng” - ông Đoàn Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thượng chia sẻ. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp các sở, ban, ngành ưu tiên đầu tư các DA trọng điểm, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ lực

Trong nhiệm kỳ qua, dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,83% cơ cấu kinh tế, trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của phường. “Phát huy thế mạnh này, thời gian tới địa phương tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị mini và chợ hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân. Đồng thời, vận động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân trong và ngoài địa phương phát triển các loại hình kinh doanh như dịch vụ ăn uống, thương mại tổng hợp, dịch vụ nông nghiệp, xây dựng và các hoạt động hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến năm 2030, dịch vụ chiếm tỷ trọng 65,2% trong cơ cấu kinh tế” - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Thượng Hồ Thế Hùng cho biết.

Định hướng, mục tiêu của Mỹ Thượng là khuyến khích chuyển đổi mô hình kinh doanh nhỏ lẻ sang các loại hình dịch vụ - thương mại - sản xuất có giá trị gia tăng, thân thiện với môi trường và phù hợp không gian đô thị. Ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch gắn với khai thác tiềm năng của phường như: Phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm ở đầm Sam - Chuồn, dịch vụ thương mại kết hợp với du lịch sinh thái, ẩm thực truyền thống, không gian văn hóa đường phố. Từng bước hình thành các nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương có khả năng cạnh tranh.

Cùng với đẩy mạnh phát triển dịch vụ, Mỹ Thượng chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo mô hình sản xuất, dịch vụ gắn với tiềm năng của địa phương. Ông Hồ Thế Hùng nói rằng, địa phương sẵn sàng tạo môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thuận lợi, công bằng, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) để đạt được hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết giữa các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ với các đơn vị đầu mối có khả năng bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động SXKD; phát triển các cơ sở chế biến theo hướng hiện đại gắn với bảo tồn nghề truyền thống, ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH.

“Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, Đảng bộ và Nhân dân phường Mỹ Thượng quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từng bước xây dựng phường Mỹ Thượng phát triển, văn minh, hiện đại” - Bí thư Đảng ủy Hồ Thế Hùng khẳng định.

Theo định hướng, Mỹ Thượng tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai các kế hoạch đầu tư hạ tầng và xúc tiến kêu gọi đầu tư; phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng, ưu tiên xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm kết nối các trung tâm đô thị và khu chức năng, đặc biệt khu vực nhà ga trung tâm đường sắt tốc độ cao tại địa phương.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh
