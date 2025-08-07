Đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thay mặt Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Quang

Xây dựng Huế thành đô thị đặc trưng của khu vực Đông Nam Á

Tại Đại hội Đảng bộ UBND thành phố Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 298 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên đã thống nhất cao các định hướng lớn nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM); nâng cao năng lực điều hành của chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững.

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có các ông: Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương; Hồ Hải Đăng, Phó Vụ trưởng Cơ quan UBKT Trung ương; Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương. Về phía thành phố có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các UVTV Thành ủy; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và các tổ chức cơ sở đảng TSVM, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Mục tiêu đến năm 2030, đưa Huế trở thành đô thị cấp quốc gia, đặc trưng về di sản, văn hóa; là trung tâm lớn của khu vực Đông Nam Á về du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Đức Quang

Đại hội xác định 4 nhóm đột phá chiến lược: Hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, công nghiệp hiện đại, du lịch chất lượng cao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: “Phải đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả kiểm tra giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm – tầm – trách nhiệm”.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương khẳng định: “Ngay sau Đại hội, Đảng bộ UBND thành phố sẽ khẩn trương tổ chức triển khai nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể, hiệu quả, đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Bước vào nhiệm kỳ đột phá mới

Tại xã Quảng Điền – địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Sịa và ba xã: Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng An – Đại hội Đảng bộ lần thứ I được tổ chức trong không khí phấn khởi, đoàn kết.

Ông Nguyễn Quang Tuấn tặng hoa chúc mừng đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Điền. Ảnh: Anh Phong

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao sự ổn định và phát triển của địa phương sau sáp nhập, đồng thời yêu cầu: “Quảng Điền đã đoàn kết, cần đoàn kết hơn nữa; đã thống nhất, cần thống nhất hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quảng Điền cần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng trở thành phường trước năm 2035”.

Đại hội xã Quảng Điền đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng điểm và 5 nhóm giải pháp đột phá. Các ông: Lê Ngọc Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; Lê Văn Khuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Ánh Cầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền.

Là phường ven biển mới hình thành từ việc sáp nhập các xã Hải Dương, Phú Hải, Phú Thuận và phường Thuận An cũ, Đảng bộ phường Thuận An xác định phát triển du lịch – dịch vụ biển là ngành kinh tế chủ lực.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội nhấn mạnh: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch biển thành ngành kinh tế chủ lực trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của phường; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp, thành phần kinh tế; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Q. Anh

UVTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời định hướng: “Thuận An cần ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn, hiện đại, tạo đột phá trong kết nối vùng biển, đầm phá, hình thành trục du lịch sinh thái vượt biển”.

Đại hội đặt mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng du lịch, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Ông Lê Hữu Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận An nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phường Phú Bài đạt tổng giá trị sản xuất hơn 146.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 44,3 triệu đồng (năm 2020) lên 66,5 triệu đồng (năm 2024). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường xác định phương châm: Xây dựng Đảng trong sạch, phát huy sức mạnh toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội để bứt phá phát triển.

Mục tiêu đặt ra của Đảng bộ phường Phú Bài trong nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng phường Phú Bài phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là phường trọng điểm phía Nam của TP. Huế.

Ông Phan Xuân Toàn tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Bài. Ảnh: H .Triều

UVTV Thành ủy Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn yêu cầu: “Đảng bộ Phú Bài cần gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng – an ninh. Sau đại hội, cần cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch hành động rõ ràng, khả thi”.

Được hợp nhất từ 3 địa phương cũ (Phong Hòa, Phong Chương, Phong Bình), nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Phong Dinh đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Kết nạp 20 - 25 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2030 tăng 92% so với năm 2025; không còn hộ nghèo.

UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Phạm Thị Minh Huệ nhấn mạnh: “Phong Dinh cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chuyển từ mô hình hành chính sang quản trị số; tận dụng vị trí địa lý và bản sắc văn hóa để phát triển bền vững”.

Tại đại hội, ông Hoàng Văn Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phong Dinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phong Dinh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: M. Văn

Xã Khe Tre được sáp nhập từ Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ và thị trấn Khe Tre. Nhiệm kỳ qua, địa phương đã phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội đã xác định 10 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân yêu cầu: "Xã Khe Tre sớm kiện toàn bộ máy chính trị theo mô hình mới, khai thác tối đa tiềm năng để trở thành trung tâm cụm xã. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Khe Tre cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa quyết định"!

Ông Đặng Ngọc Trân tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Khe Tre. Ảnh: H. Phúc

Bà Lê Thị Thu Hương được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Khe Tre nhiệm kỳ 2025–2030.

Từ những nền tảng quan trọng tại các Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, có thể kỳ vọng sự chuyển mình mạnh mẽ và bền vững của các đơn vị hành chính mới, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, toàn diện.