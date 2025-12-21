  • Huế ngày nay Online
Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Thuận Hóa lần thứ I, năm 2025 - 2026

HNN.VN - Sáng 21/12, phường Thuận Hóa tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) phường lần thứ I, năm 2025 - 2026. Tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành, phường Thuận Hóa cùng đông đảo cán bộ, vận động viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đại hội TDTT phường Thuận Hóa lần thứ I được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện văn hóa - thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho Nhân dân, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng lành mạnh, phong phú.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội TDTT phường Thuận Hóa lần thứ I diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến tháng 4/2026 với 8 môn thi đấu gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, việt dã, nhảy bao bố và kéo co. Đại hội thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên là quần chúng Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn phường. Các vận động viên tranh tài theo 8 cụm thi đấu, trong đó có 6 cụm là các phường cũ gồm Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Phường Đúc, Trường An và 2 cụm thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường Thuận Hóa.

Các vận động viên bắt đầu tranh tài với môn nhảy bao bố 

Việc tổ chức Đại hội TDTT lần này không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các tầng lớp Nhân dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư phường Thuận Hóa sau khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Qua đó, khẳng định quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng rộng khắp, bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức kêu gọi các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của từng cụm thi đấu; đồng thời đề nghị đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu khách quan, minh bạch, bảo đảm kết quả thi đấu phản ánh đúng năng lực, trình độ của các vận động viên. Ban Tổ chức và các bộ phận phục vụ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

THANH HƯƠNG
