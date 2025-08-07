Chuyển đổi hiệu quả cơ cấu kinh tế địa phương

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về phía thành phố Huế có các UVTV Thành ủy: Phan Thiên Định, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Tổ trưởng Tổ hướng dẫn và chỉ đạo đại hội theo Quyết định số 2468 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Phường Dương Nỗ được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được phường Dương Nỗ tăng cường. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch… gắn với phân công cụ thể, rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; điều hành theo quy chế làm việc, không bao biện, làm thay.

Về kinh tế - xã hội, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 12,47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 897 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển mạnh. Giá trị các ngành dịch vụ tăng từ 634,8 tỷ đồng (năm 2020) lên 1.075,2 tỷ đồng (năm 2024).

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Dương Nỗ

Với chủ đề “Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng phường Dương Nỗ theo tiến trình phát triển nhanh và bền vững, giàu bản sắc văn hóa của thành phố Huế”, Đại hội Đảng bộ phường Dương Nỗ lần thứ I xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ xác định quan điểm và mục tiêu phát triển là xây dựng, phát triển phường Dương Nỗ trên cơ sở khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có. Nhất là kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, phong phú của địa phương và văn hóa Huế. Trong đó, văn hóa vừa là mục tiêu, động lực, vừa là nền tảng để phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân...

Đảng bộ đề ra 11 chỉ tiêu và 3 chương trình, dự án trọng điểm, gồm: Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình phát triển dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn ngành nghề truyền thống và du nhập ngành nghề mới, chương trình phát triển sản xuất theo hướng liên kết và hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Thiên Định biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân phường Dương Nỗ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực, có tư duy đổi mới, đáp ứng được yêu cầu mới về năng lực của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, ông Phan Thiên Định đề nghị phường Dương Nỗ cần quan tâm nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển, quy hoạch của phường. Trong đó, cần ưu tiên nâng tầm khai thác hiệu quả các thế mạnh về văn hóa, lịch sử, làng nghề để đẩy mạnh cơ cấu dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chung, xem đây là khâu then chốt cần đột phá để tạo đà cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phường.

Dịp này, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 18 thành viên. Ông Nguyễn Long An được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Dương Nỗ.