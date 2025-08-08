Nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế

Những thành tựu nổi bật

Thành lập theo Quyết định 2123-QĐ/TU, ngày 20/2/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế và chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2025, Đảng bộ UBND thành phố Huế không chỉ tiếp nối sứ mệnh lãnh đạo từ mô hình là đảng ủy cấp trên cơ sở, mà còn mang trọng trách khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong giai đoạn phát triển mới. Với 51 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc và 9.001 đảng viên, Đảng bộ UBND thành phố đã song hành chỉ đạo việc lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực và công tác xây dựng Đảng trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống của thành phố Huế - đô thị di sản, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét và hiệu quả.

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,54%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 1,7 lần so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người. Các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Dịch vụ chiếm gần 50% cơ cấu GRDP, du lịch tiếp tục là ngành mũi nhọn; công nghiệp - xây dựng giữ vai trò "xương sống" với mức tăng trưởng ổn định; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bước đầu hình thành. Thu ngân sách tăng bình quân 12%/năm, chi ngân sách tăng trên 11%/năm.

Về phát triển đô thị, quy hoạch chung, phân khu và chi tiết được phủ kín; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện. Hệ thống giao thông, đô thị thông minh, hạ tầng dịch vụ... được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng xây dựng thành phố Huế trở thành trung tâm cấp Quốc gia, cụ thể là thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn hóa - xã hội có bước phát triển mạnh mẽ. Huế tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm văn hóa của cả nước, giữ gìn và phát huy di sản Cố đô, phát triển du lịch bền vững. Lĩnh vực y tế đạt nhiều thành tựu, với tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,3%, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giáo dục - đào tạo đổi mới toàn diện, Đại học Huế và các trường thành viên tiếp tục phát huy vị thế trung tâm đào tạo lớn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đưa Huế nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1,2%, huyện A Lưới thoát khỏi danh sách huyện nghèo quốc gia. Chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo được quan tâm đồng bộ, toàn diện.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại mở rộng. Đảng bộ UBND thành phố đã chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư FDI, ODA phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng, đổi mới, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và công tác đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai đồng bộ; việc đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với thực hiện công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 95% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra thi công dự án trọng điểm

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, hiện thực hóa khát vọng phát triển

Trên nền tảng kết quả đạt được, Đảng bộ UBND thành phố xác định phương châm hành động trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên; tăng cường hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ và các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Tăng cường hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị cấp quốc gia đặc trưng về di sản, văn hóa; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND thành phố chú trọng việc đề ra các giải pháp về cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực then chốt nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế. Quan tâm phát triển kinh tế xanh, công nghiệp hiện đại và du lịch chất lượng cao để xây dựng thành phố Huế năng động, hiện đại, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Bảo đảm môi trường, cảnh quan đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Đặc biệt, Đảng bộ UBND thành phố Huế xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, lấy xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm nền tảng, lấy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển xanh và số hóa làm động lực đột phá. Chỉ tiêu kinh tế nổi bật đến năm 2030 GRDP bình quân đầu người đạt 5.800 - 6.000 USD/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%/năm. Tăng trưởng vốn đầu tư 13 - 14%/năm, tập trung cho hạ tầng số, đô thị, công nghiệp công nghệ cao. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%, thể hiện tốc độ phát triển không gian đô thị thông minh, bền vững.

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ UBND thành phố định hướng cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, gắn với phát triển mạnh du lịch - dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt là du lịch văn hóa, du lịch đêm, thương mại điện tử, logistics. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, hướng đến trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, bền vững, gắn với chuyển đổi số trong chuỗi giá trị và chương trình OCOP.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Đảng bộ UBND thành phố xác định phải tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Củng cố và giữ vững nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong chỉ đạo và hành động. Tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo sự gần gũi, tin tưởng và chia sẻ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, nhất là về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo động lực thúc đẩy toàn hệ thống cùng tiến về phía trước.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính, tăng hiệu quả điều hành xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, tăng hiệu lực quản lý và tính minh bạch cũng sẽ được Đảng bộ chú trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Triển khai hiệu quả nền tảng Hue-S và dịch vụ đô thị thông minh. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từ đó khơi thông nguồn lực và nâng cao tinh thần tự chủ, sáng tạo tại cơ sở. Phát triển đội ngũ cán bộ “liêm chính - chuyên nghiệp - thân thiện”, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND thành phố Huế tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặt mục tiêu là lực lượng tiên phong, tận dụng tốt các cơ hội, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ hiệu quả, cùng toàn dân tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa khát vọng đưa thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là đô thị cấp Quốc gia đặc trưng về văn hóa, di sản.