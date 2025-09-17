Tập huấn truyền thông dự phòng HIV/AIDS cho sinh viên Đại học Huế

Sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thảo luận các nội dung về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong khuôn khổ lớp tập huấn

Chương trình nhằm trang bị kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, các đường lây truyền và biện pháp dự phòng an toàn. Các báo cáo viên đã đưa ra nhiều tình huống thực tiễn, giúp sinh viên dễ tiếp thu và ứng dụng trong đời sống. Đặc biệt, hoạt động nhấn mạnh vai trò của tự xét nghiệm HIV - một phương pháp hiện đại, bảo mật và thuận tiện.

Tại buổi tập huấn, sinh viên còn được giới thiệu website tuxetnghiem.vn, nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin chính thống về HIV/AIDS và hỗ trợ đăng ký nhận bộ kit tự xét nghiệm miễn phí. Các em được hướng dẫn cách sử dụng, truy cập và được khuyến khích trở thành “đại sứ truyền thông”, lan tỏa thông điệp: “Tự xét nghiệm HIV - Miễn phí, Bảo mật, Nhanh chóng”.

Ngoài ra, nội dung tập huấn cũng lồng ghép kiến thức về PrEP (dự phòng trước phơi nhiễm HIV) - phương pháp phòng ngừa hiệu quả cho người có nguy cơ cao. Thông qua các lớp tập huấn, sinh viên được cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng PrEP đúng cách và địa chỉ các cơ sở y tế đang triển khai dịch vụ này tại Huế; giúp sinh viên không chỉ nâng cao nhận thức, mà còn trở thành kênh truyền thông tích cực trong cộng đồng trẻ.

Theo đại diện CDC TP. Huế, việc tổ chức tập huấn tại môi trường đại học không chỉ giúp sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh HIV mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, trách nhiệm. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức xã hội và hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.