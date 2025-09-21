Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã Phú Lộc thông qua Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Hoàng Thị Phương Huệ trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Hoàng Thị Phương Huệ cùng các thành viên trong đoàn đã trao đổi về các chủ trương, quy định liên quan đến việc đặt mua và đọc báo Đảng; thảo luận những nội dung phối hợp xây dựng trang địa phương, các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ký sự gắn với địa phương trên báo in và báo điện tử, sóng phát thanh, truyền hình. Đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường phát hành, lan tỏa việc đọc báo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng và Nhân dân.

Phó Tổng biên tập Báo và PTTH Huế Hoàng Thị Phương Huệ cho biết: Sau hợp nhất 2 cơ quan báo chí trước đây là Báo Huế ngày nay cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Huế, hiện Báo và PTTH Huế đang tích cực đổi mới nội dung theo hướng đa phương tiện, đa nền tảng, nhằm nâng cao chất lượng và mức độ lan tỏa của sản phẩm báo chí. Việc tăng cường phối hợp giữa Báo và PTTH Huế với xã Phú Lộc không chỉ phản ánh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mà còn lan tỏa những thông tin tích cực. Đồng thời định hướng dư luận xã hội một cách đúng đắn, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân và toàn xã hội. Báo và PTTH Huế cũng mong muốn đồng hành cùng địa phương trong công tác thông tin, giải quyết những vấn đề “nóng”, mang lại cái nhìn khách quan, đa chiều, chính thống.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết phối hợp công tác tuyên truyền

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lộc cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ Báo và PTTH Huế trong công tác tuyên truyền thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn xã mới được thành lập sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương xác định luôn xem công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, vì thế địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Báo và PTTH Huế, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo động lực xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững. Xã Phú Lộc sẽ rà soát, nghiên cứu để phối hợp xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phù hợp trong thời gian tới.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị; Công văn 1811 ngày 6/1/2023 và Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Xã Phú Lộc sẽ khẩn trương rà soát để việc đặt mua báo Đảng theo quy định được tổ chức thực hiện ngay trong quý IV - 2025.