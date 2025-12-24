Chính quyền hai cấp: Tinh gọn, hiệu quả, vì dân

Cán bộ phường Vỹ Dạ hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Gần dân

Ở phường Vỹ Dạ, dấu ấn rõ nhất của mô hình CQĐP2C chính là việc tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm tại dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Từng là đoạn nghẽn khiến dự án “nằm lại” qua bao mùa mưa nắng, nhưng khi bộ máy mới vận hành, chính quyền phường kiên trì gõ cửa từng nhà, đối thoại tháo gỡ khúc mắc, giải thích chính sách đến nơi đến chốn. Nhờ sự bền bỉ ấy, 4 hộ dân đã đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao đất - hoàn thành phần việc mà trước đây nhiều năm chưa làm được.

Ông Tống Phước Sanh, một trong 4 hộ dân liên quan chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi cũng lo lắng, nhưng cán bộ phường đến nhiều lần, giải thích rõ ràng từng khoản, từng bước. Thấy cán bộ phường tận tình, vì lợi ích chung, nên chúng tôi cũng đồng lòng”.

Cải cách hành chính cũng là gam màu sáng khi Vỹ Dạ bước vào mô hình CQĐP2C. Phường mới với gần 50 nghìn dân và 28 tổ dân phố phải “gánh” lượng công việc tăng vọt khi nhiều nhiệm vụ thuộc cấp huyện nay giao về cơ sở. Chỉ hơn 3 tháng đầu vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 6.616 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước thời hạn đạt 99,4%.

Theo bà Võ Thị Anh Thư, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, ngay trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, UBND phường đã phải “vào guồng” rất nhanh. Bộ máy được kích hoạt trong trạng thái khẩn trương nhưng nền nếp, từng cán bộ, công chức chủ động thích nghi để việc phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn dù khối lượng việc tăng đột biến.

Phường cũng rà soát lại toàn bộ nhân sự, bố trí công chức, viên chức đúng sở trường, đúng chức năng; phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực từng người, tận dụng tối đa kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ. “Mỗi người một việc, nhưng tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là giải quyết công việc cho dân nhanh nhất, chuẩn nhất”, bà Thư chia sẻ.

Nếu Vỹ Dạ nổi bật với hiệu quả trong giải quyết hồ sơ hành chính và giải phóng mặt bằng, thì ở phường An Cựu, dấu ấn của mô hình CQĐP2C lại hiện lên từ những cuộc đối thoại và cách chính quyền “chạm” vào từng bức xúc nhỏ nhất của dân. Chủ tịch UBND phường Hoàng Thị Như Thanh nói: “Nhiều việc nếu chỉ nhìn hồ sơ thì khó hình dung hết. Tôi chọn xuống khu dân cư, gặp dân trực tiếp để nghe rõ, nói rõ. Về cơ sở, việc giải thích cũng dễ hơn”.

Lãnh đạo phường An Cựu về với dân, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của người dân

Cách làm ấy thể hiện rất rõ khi người dân phản ánh tuyến đường Hoàng Thị Loan thi công chậm. Ngay trong buổi chiều, lãnh đạo phường có mặt tại hiện trường, làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu công khai tiến độ, lập cam kết thực hiện và báo lại cho dân. Không khí căng thẳng nhanh chóng được tháo gỡ bằng sự thẳng thắn và minh bạch - điều mà mô hình CQĐP2C đang tạo điều kiện để phường chủ động thực hiện, bà Thanh chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, mưa lũ vừa qua là “phép thử” lớn cho chính quyền phường: hơn 4.000 hộ bị ngập, trong đó 600 hộ ngập sâu. Những ngày nước dâng, cán bộ phường có mặt ở từng điểm nóng, từ các khu trọ sinh viên đến những ngôi nhà có người già, phụ nữ mang thai, kịp thời hỗ trợ di dời, tiếp tế và trấn an người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ở phường Thủy Xuân, điểm nhấn của CQĐP2C gắn với câu chuyện phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng thương hiệu đặc sản. Cuối tháng 8, HTX Thủy Biều phối hợp Công ty TNHH Hue Specialty đã hoàn tất việc bàn giao lô thanh trà VietGAP đầu tiên, gồm 1 tấn trái được đóng gói, dán tem truy xuất nguồn gốc, để đưa vào hệ thống siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh. Với vùng thanh trà VietGAP trải dài hàng chục héc-ta, chính quyền cùng HTX hướng dẫn bà con canh tác an toàn, kết nối doanh nghiệp xây dựng chuỗi tiêu thụ ổn định.

Xa về phía dãy Trường Sơn, ở xã A Lưới 1, hình ảnh CQĐP2C gần dân hiện lên từ những bước chân lội suối, vượt dốc của cán bộ xã. Cuối tháng 10/2025, UBND xã xuống thôn Kê 1 làm việc, rồi trực tiếp khảo sát từng ngầm tràn bị lũ cuốn, tuyến đường liên thôn sạt lở, kênh mương Ly Leng bồi lấp. Người dân nêu rõ nhiều khó khăn: đường xuống cấp, cây trồng chết bất thường, thủ tục hành chính xa xôi, việc đi lại bị chia cắt trong mùa mưa.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã đang hoàn thiện đề án phát triển nông nghiệp, hỗ trợ an sinh cho hộ nghèo và hộ chính sách. Theo ông Hải, mô hình CQĐP2C chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được từng việc nhỏ ở thôn bản. “Điều người dân cần thấy là chúng tôi luôn có mặt, luôn lắng nghe và tháo gỡ mọi khó khăn cho người dân”, ông Hải nói.

Lãnh đạo xã A Lưới 1 kiểm tra công trình giao thông sau mưa lũ

Nâng tầm phục vụ

Những “lát cắt” từ cơ sở đang tạo nên diện mạo mới cho mô hình CQĐP2C. Thành phố tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, tổ chức lại phòng chuyên môn theo hướng một đầu mối, tăng trách nhiệm cơ sở.

Kể từ khi chuyển sang mô hình mới, thành phố chuẩn hóa và đưa nhiều thủ tục lên môi trường số qua Hue-S, HueIOC, Zalo, tổng đài thông minh… giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh, minh bạch hơn.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho biết, việc vận hành mô hình CQĐP2C thời gian qua đã cho thấy những kết quả rất rõ nét. Thành phố Huế nằm trong top 5 toàn quốc về dịch vụ công trực tuyến, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt gần 94%. Các chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh và quản trị đô thị đều duy trì ở mức cao.

Đợt mưa lũ lớn vừa qua cũng là một “phép thử” cho năng lực vận hành của chính quyền mới. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, phản ứng nhanh, sự có mặt kịp thời của chính quyền cơ sở tại những điểm ngập, vùng bị chia cắt chính là minh chứng rõ nhất cho hiệu lực, hiệu quả của mô hình CQĐP2C. “Đó là nơi gần dân nhất, nơi người dân trông vào đầu tiên khi hoạn nạn”, ông Bình nhấn mạnh.

Hiện thành phố đang rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, sắp xếp lại vị trí việc làm để biết rõ nơi nào thiếu, nơi nào cần bổ sung, bảo đảm đúng người - đúng việc và nâng cao hiệu quả công vụ. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “CQĐP2C phải thực sự là chính quyền gần dân, hiểu dân, hành động vì dân. Mọi hoạt động quản lý, điều hành đều phải hướng đến sự hài lòng của người dân và hiệu quả phát triển chung của thành phố Huế”.

Từ bộ phận một cửa phường Vỹ Dạ với những bộ hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, từ những buổi tiếp dân ở An Cựu, những lô thanh trà VietGAP đầu tiên vươn ra thị trường lớn cho đến những bước chân lội suối của cán bộ xã A Lưới 1 giữa vùng cao… CQĐP2C từng bước đến gần hơn với cuộc sống của Nhân dân.