Điểm sáng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện ở xã A Lưới 2

Trước thực tế doanh nghiệp trên địa bàn A Lưới ít, quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động cầm chừng nên việc phát triển BHXH bắt buộc gặp nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, quá trình tinh giản biên chế, sáp nhập đơn vị hành chính cũng làm giảm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, BHXH cơ sở A Lưới xác định BHXH tự nguyện là “mũi nhọn” phù hợp với đặc thù kinh tế, xã hội địa phương.

BHXH cơ sở A Lưới đã vận động 1.805/3.229 người tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả này là minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Ông Võ Đại Quang, Giám đốc BHXH cơ sở A Lưới chia sẻ, đơn vị đã xác định tập trung đẩy mạnh phát triển BHXH tự nguyện, xem đây là hướng đi phù hợp và khả thi hơn. Cùng với đó, BHXH phân công phụ trách địa bàn cụ thể cho từng cán bộ, giao chỉ tiêu rõ ràng, đồng thời kịp thời khen thưởng những tập thể, tổ chức dịch vụ thu có thành tích tốt trong công tác vận động người dân tham gia. Theo ông Quang, chỉ khi chính sách BHXH, BHYT được triển khai hiệu quả thì mới tạo nền tảng vững chắc cho an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của địa phương.

Không chỉ tập trung phát triển người mới, BHXH cơ sở A Lưới còn chú trọng vận động những trường hợp có ý định hưởng BHXH một lần tiếp tục duy trì quá trình tham gia, nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài khi về già. Việc tư vấn, giải thích thấu đáo đã giúp nhiều người thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa của lương hưu và chính sách an sinh bền vững.

Hiểu rõ đặc điểm dân cư sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều, BHXH cơ sở A Lưới đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng gần dân, sát cơ sở. Cùng với việc tổ chức hội nghị khách hàng, truyền thông nhóm nhỏ, đội ngũ cán bộ còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” được triển khai quyết liệt.

Chị Hồ Thị Hoa, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT chia sẻ, muốn vận động hiệu quả thì phải lựa chọn đúng đối tượng, đồng thời bản thân phải nắm chắc chính sách để giải thích cặn kẽ. Ngoài các buổi tuyên truyền chính thức, chị tranh thủ mọi dịp gặp gỡ, từ chợ phiên đến sinh hoạt cộng đồng để giới thiệu chính sách và phát tờ rơi để bà con tìm hiểu.

Trước năm 2017, A Lưới là huyện nghèo, thường nằm trong nhóm cuối về phát triển BHXH. Người dân chủ yếu dựa vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để giảm nghèo, trong đó có chính sách BHYT. Tuy nhiên, khi Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH được triển khai, A Lưới đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, BHXH cơ sở A Lưới không chỉ hoàn thành mà còn nhiều lần vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện. Quan trọng hơn, đối tượng tham gia ngày càng bền vững, thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của người dân.

Khi cuộc sống vẫn còn nhiều lo toan, việc người dân ở A Lưới chủ động tích góp từng khoản tiền nhỏ để hướng tới lương hưu là một bước tiến đáng ghi nhận. BHXH tự nguyện ở A Lưới đã trở thành điểm tựa an sinh, giúp người dân thêm vững tin vào tương lai và góp phần xây dựng một vùng cao ngày càng phát triển bền vững.