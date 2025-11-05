Bộ Giáo dục & Đào tạo thực nghiệm chương trình phổ cập kỹ năng số tại phường An Cựu

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường An Cựu tham gia chương trình phổ cập kỹ năng số

Đoàn công tác do ông Bùi Kim Giang, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bộ GD & ĐT làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT đã thực nghiệm 7 bài trình chiếu với các nội dung trọng tâm như: Nhận thức về chuyển đổi số; công nghệ số - nền tảng của chuyển đổi số… Các tài liệu, video, bài trình chiếu được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, đa dạng hình thức, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; người lao động trong doanh nghiệp và người dân.

Ngoài phường An Cựu, theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT sẽ tổ chức thực nghiệm chương trình phổ cập kỹ năng số tại 5 đơn vị trên địa bàn TP. Huế gồm: Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực SakiCo; Trường Cao đẳng Huế; Sở GD & ĐT; Công ty Scavi Huế; Trung tâm Giáo dục cộng đồng phường Thanh Thủy. Đây là điều kiện thuận lợi để góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.