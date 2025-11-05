  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/12/2025 14:48

Bộ Giáo dục & Đào tạo thực nghiệm chương trình phổ cập kỹ năng số tại phường An Cựu

HNN.VN - Ngày 26/12, UBND phường An Cựu tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) đến thực nghiệm tài liệu, video, bài trình chiếu cho các chương trình phổ cập kỹ năng số tại địa phương.

Hợp tác đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh hậu kỹ thuật sốCần thiết ban hành Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở viễn thông

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường An Cựu tham gia chương trình phổ cập kỹ năng số

Đoàn công tác do ông Bùi Kim Giang, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bộ GD & ĐT làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT đã thực nghiệm 7 bài trình chiếu với các nội dung trọng tâm như: Nhận thức về chuyển đổi số; công nghệ số - nền tảng của chuyển đổi số… Các tài liệu, video, bài trình chiếu được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, đa dạng hình thức, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước; người lao động trong doanh nghiệp và người dân.

Ngoài phường An Cựu, theo kế hoạch, Đoàn công tác của Bộ GD & ĐT sẽ tổ chức thực nghiệm chương trình phổ cập kỹ năng số tại 5 đơn vị trên địa bàn TP. Huế gồm: Công ty TNHH Đào tạo và Cung ứng Nhân lực SakiCo; Trường Cao đẳng Huế; Sở GD & ĐT; Công ty Scavi Huế; Trung tâm Giáo dục cộng đồng phường Thanh Thủy. Đây là điều kiện thuận lợi để góp phần nâng cao kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. 

Tin, ảnh: MINH KHUÊ
 Từ khóa:
Thực nghiệmchương trình phổ cập kỹ năng số tại phường An Cựubộ giáo dục và đào tạo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên ngành giáo dục TP. Huế

Chiều 5/11, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho ngành giáo dục TP. Huế khắc phục thiệt hại lũ lụt. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định; các UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên ngành giáo dục TP Huế
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cấu trúc, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo được phân công xây dựng 2 đề án về vấn đề này; và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, triển khai ngay trong năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục bằng cảm hóa

Theo Dự thảo Thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), sẽ có những thay đổi trong cách thức khen thưởng và kỷ luật học sinh, bao gồm việc bỏ một số hình thức kỷ luật truyền thống. Trong bối cảnh giáo dục hiện đại đặt trọng tâm vào sự phát triển nhân cách học sinh, đây được xem là một bước đi phù hợp với tinh thần “kỷ luật tích cực”.

Giáo dục bằng cảm hóa

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top