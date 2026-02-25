Dư địa mới trong phát triển công nghiệp

Giao thông đi trước tạo tiền đề phát triển công nghiệp ở Huế

Động lực phát triển

Huế sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp, đặc biệt là quỹ đất tương đối lớn cho phát triển các khu, cụm công nghiệp (CCN) gắn với định hướng phát triển đô thị sinh thái, cảnh quan, bền vững; đồng thời, gắn kết với hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Hơn nữa, Huế hiện có nguồn nhân lực dồi dào, được đào tạo bài bản từ hệ thống các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu...

Thời gian gần đây, thành phố tập trung đầu tư và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trọng điểm như KKT Chân Mây - Lăng Cô, các KCN Phong Điền, Phú Bài, Phú Đa… nhằm tạo mặt bằng sản xuất, thu hút các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao. Theo đó, có nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Việc Trung ương ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù cho Huế theo định hướng xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa, cảnh quan, môi trường đã mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Huế thu hút các dự án chiến lược, các tập đoàn lớn, nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế.

Huế có nhiều điều kiện thuận lợi để định hướng phát triển các ngành công nghiệp theo hướng xanh, sạch và bền vững. Trọng tâm là các lĩnh vực, như: Công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm và dịch vụ số; công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ cao; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Song song với đó là phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo gắn với văn hóa, di sản, thủ công mỹ nghệ… phù hợp với bản sắc riêng của Huế.

Việc hình thành các mô hình KCN sinh thái, KCN xanh, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và vận hành sản xuất không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền công nghiệp địa phương mà còn phù hợp với định hướng phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, bảo vệ môi trường...

Bứt phá

Tận dụng các cơ hội, đột phá phát triển công nghiệp, Huế cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và phân bố lại không gian phát triển công nghiệp hợp lý, gắn với tiềm năng đất đai, khả năng kết nối hạ tầng, nguồn nguyên liệu và định hướng phát triển đô thị. Việc quy hoạch, phát triển các khu, CCN phải bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, tránh manh mún, chồng chéo và phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương, với các khu, CCN gần khu dân cư hoặc trong vùng lõi đô thị, hiện nay các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu lộ trình điều chỉnh chức năng, chuyển đổi ngành nghề hoặc di dời phù hợp, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, tạo không gian phát triển cho các ngành dịch vụ, thương mại, đô thị, du lịch chất lượng cao.

Tại các KCN đang hoạt động, cần định hình lại các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư theo hướng kén chọn nhà đầu tư, tập trung vào các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, lao động. Từng bước chuyển đổi sang mô hình KCN công nghệ cao, KCN sinh thái, hình thành hệ sinh thái công nghiệp gắn kết giữa các doanh nghiệp (DN) trong chuỗi giá trị.

Đối với khu vực miền núi, như các xã Nam Đông, Khe Tre hay Vinh Lộc, nơi còn nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thành phố cần xây dựng các đề án riêng nhằm phát triển công nghiệp gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm có lợi thế như lâm sản, gỗ rừng trồng, dược liệu, nông sản đặc trưng… Đồng thời, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ.

Tại hội thảo lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, PGS.TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) chia sẻ, trong không gian phát triển lĩnh vực công nghiệp, TP. Huế cần tiếp tục hoàn thiện, triển khai hiệu quả các chính sách về đất đai, đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng KCN, KKT, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất. Đồng thời, xây dựng các chính sách thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng KCN, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

Các chính sách hỗ trợ tài chính cần tiếp tục được quan tâm, bao gồm các gói tín dụng ưu đãi cho các DN sản xuất, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nghiên cứu hình thành các quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ở địa phương.

Các chuyên gia kinh tế trao đổi tại hội nghị Điều chỉnh quy hoạch phát triển Đô thị Huế giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 cũng nhận định, để thúc đẩy phát triển lĩnh công nghiệp trong thời gian đến, Huế cần đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là kỹ năng số, kỹ năng quản trị hiện đại cho DN và người lao động. Khuyến khích DN ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất, kinh doanh, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng thông minh… nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại.