Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, dân sinh

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phú Lộc

Ngày 12/6, Tổ đại biểu số 9 HĐND TP. Huế có buổi tiếp xúc cử tri tại Phú Lộc trước kỳ họp HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều kiến nghị của cử tri quan tâm đến đầu tư, nâng cấp và sửa chữa hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch…

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công thương; Nguyễn Quang Phước, Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo địa phương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, người dân xã Phú Lộc bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển của thành phố thời gian qua, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố quan tâm lắp đặt hệ thống biển báo, hệ thống camera, đèn giao thông, biển cấm đậu đỗ xe tại các vị trí đông đúc ở tuyến đường Từ Dũ tiếp giáp với đường Quốc lộ 1 để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; quan tâm điều chỉnh quy hoạch khu cây xanh ở khu vực phía nam cầu Khe Thị, thôn Hòa Mậu, tạo điều kiện cho người dân được sửa chữa nhà ở. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa các tuyến đường xuống cấp do mưa bão; tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang các tuyến mương, hệ thống thoát nước…

Người dân Phú Lộc đề xuất, kiến nghị tại hội nghị

Thay mặt Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia góp ý xây dựng địa phương; đồng thời nhấn mạnh các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp thường lệ thứ 2, HĐND thành phố Huế khóa IX và theo dõi, đôn đốc giải quyết trong thời gian tới.

Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại xã A Lưới 1

Cùng ngày, Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri tại xã A Lưới 1.Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố gồm: Đại tá Hoàng Minh Hùng, UVBTV Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Bí thư Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công thương.

Tại hội nghị, có 5 ý kiến của cử tri liên quan đến vấn đề an sinh. Đáng chú ý, cử tri đề nghị thành phố quan tâm giải quyết vấn đề quản lý đất rừng sản xuất giữa người dân thôn Tru Pỉ, thôn Kê 2 tại xã Hồng Thủy cũ (nay là xã A Lưới 1) với tỉnh Quảng Trị (cũ). Cụ thể, đến nay, liên quan đến phân định quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân các thôn trên chưa được giải quyết, dù đã có Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) và tỉnh Quảng Trị.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 13/5/2026, UBND xã A Lưới 1 và UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo ý kiến, kiến nghị của bà con thôn Tru Pỉ, thôn Kê. Tuy nhiên, sau khi xem xét, nhiều nội dung vượt thẩm quyền của 2 địa phương nên đã đề nghị đại biểu HĐND thành phố có ý kiến, kiến nghị, đề nghị UBND thành phố làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị để thống nhất phương án giải quyết cho người dân.

Cử tri cũng kiến nghị các cấp, ngành sớm đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã. Hiện nay, qua khảo sát, tỷ lệ người dân trên địa bàn được cấp và sử dụng hệ thống nước sạch chỉ đạt khoảng 23%, chủ yếu ở các thôn của xã Hồng Kim (cũ). Còn lại các thôn khác chưa có hoặc đang sử dụng nước tự chảy từ các công trình do cộng đồng quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Công thương ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri và khẳng định các kiến nghị sẽ được tổng hợp, phản ánh tại kỳ họp HĐND thành phố.

Thông qua hội nghị, các đại biểu HĐND thành phố đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương.

Toàn cảnh buổi tiểu xúc cử tri tại phường Phong Điền

Cũng trong ngày 12/6, Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố gồm các ông Nguyễn Tài Tuệ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền; Võ Văn Chí Công, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phong Điền.

Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Chí Công báo cáo với cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 5 tháng đầu năm 2026; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thời gian qua; đồng thời thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa IX.

Cử tri phường Phong Điền bày tỏ sự đồng tình với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị thành phố sớm triển khai xây dựng tuyến kè chống sạt lở sông Ô Lâu, nâng cấp Tỉnh lộ 17, chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, lũ lụt năm 2025; quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí bảo tồn các điểm di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn.

Cử tri cũng kiến nghị triển khai hệ thống xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Phong Điền; nâng cấp hồ Hà Rỏi và sửa chữa chợ Phò Trạch đã xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tiểu thương. Nhiều ý kiến đề xuất có cơ chế đặc thù, tăng tỷ lệ phân cấp nguồn thu cho địa phương để tạo động lực phát triển; sớm có hướng dẫn đối với hoạt động của các hội đặc thù sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố sau sáp nhập, quản lý chất thải xây dựng, nâng cấp tuyến đường Bùi Dục Tài, giải ngân nguồn vốn vay và chính sách hỗ trợ hộ nghèo.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo phường Phong Điền đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố, ông Nguyễn Tài Tuệ ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết các nội dung thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Chiều 12/6, Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố, gồm các đồng chí Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Tài Tuệ, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền; Võ Văn Chí Công, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phong Thái.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri phản ánh tình trạng sạt lở tại một số tuyến đường, khu vực hồ chứa và đất sản xuất, đề nghị các ngành chức năng khảo sát, có giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong mùa mưa bão. Ngoài ra, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo UBND phường Phong Thái đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định các kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố và đề nghị các ban, ngành chức năng kiểm tra, xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Cử tri Mỹ Phượng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri

Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố và Đoàn Hữu Hào Vinh, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND thành phố cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri ở phường Mỹ Thượng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Mỹ Thường đã phát biểu nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề hạ tầng cơ sở và an sinh xã hội. Trong đó nổi cộm vấn đề hạ tầng chưa đồng bộ, có sự chênh nhau giữa những tuyến đường nên gây ngập úng nặng vào mùa mưa lũ ở một số khu vực, vì thế kiến nghị cần có giải pháp cải thiện từ hạ tầng cũng như thoát nước để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị nạo vét dòng chảy sông Như Ý qua địa bàn phường giúp lưu thông dòng chảy vào mùa mưa lũ. Cùng với đó, mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 10A đoạn từ nhà hàng Duyên Anh trở về thành đường 2 chiều bởi tuyến đường này lượng phương tiện lưu thông qua lại đông đúc. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cần xây dựng nhà tang lễ cho từng phường, kêu gọi các nhà đầu tư lớn cho Huế…

Lãnh đạo UBND phường Mỹ Thường đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến nằm trong thẩm quyền. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Thạnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã tiếp thu, giải trình cũng như sẽ chuyển tiếp ý kiến cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài phát biểu tại hội nghị

Tại xã Bình Điền, tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố Huế và tổ đại biểu số 1 HĐND xã Bình Điền có buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri xã Bình Điền bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được của thành phố thời gian qua, đồng thời phản ánh một số vướng mắc tại địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị xem xét lắp đặt thêm cột điện ở thôn Tân Thọ; xây dựng kênh tưới tiêu cho khu vực đồng ruộng ở 2 thôn Phú Tuyên, Hòa Hợp; cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; nghiên cứu lại khung thời gian đoàn xe chở than được phép đi qua địa bàn; điện đường liên thôn hư hỏng nhiều dù nhiều nơi mới đưa vào sử dụng; mạnh tay hơn trong xử lý vi phạm giao thông.

Cử tri cũng kiến nghị, cần triển khai chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày; quan tâm những cá nhân không tiếp tục công việc sau khi sáp nhập thôn, tổ; tăng cường điện chiếu sáng ở khu vực thôn Tân Thọ; hướng dẫn nhận hỗ trợ dành cho người khuyết tật; đề xuất giao các tuyến điện chiếu sáng trên địa bàn cho địa phương quản lý, cũng như thành phố có thể nghiên cứu để triển khai ở các xã, phường; cần có phương án nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 16 khi mỏ đá Ba Trại đi vào hoạt động; mở rộng tuyến Quốc lộ 49 đoạn ngang qua Bình Điền; sớm đầu tư xây dựng tuyến đường Chầm - Tỉnh lộ 16, sửa chữa đường tránh Huế; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sau khi làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền, ông Trần Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Điền cũng đề nghị các trưởng thôn và hộ dân liên quan rà soát lại đơn đề nghị, vấn đề kê khai liên quan đầu tư cột điện, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai... để sớm có cơ sở giải quyết trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thanh Hoài đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của các cử tri, cũng như giải trình của chính quyền địa phương, đồng thời khẳng định, những nội dung chưa thể xử lý ngay, địa phương phải thông tin cụ thể nguyên nhân, lộ trình thực hiện.