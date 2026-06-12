Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các nhà khoa học và chuyên gia.

Nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, hiện thành phố có gần 390.000 thanh, thiếu niên; trong đó học sinh, sinh viên chiếm gần một nửa. Đây là lực lượng quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Đa số thanh, thiếu niên trên địa bàn có lý tưởng sống tích cực, tinh thần trách nhiệm với gia đình và xã hội, tích cực học tập, lao động, tham gia các hoạt động cộng đồng; nhiều gương thanh niên tiêu biểu đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên, tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.803 đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; trong đó có 858 học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 48%. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP. Huế làm rõ, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe môtô chở 3 và mang theo dao, súng ná cao su

Trước thực trạng trên, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, công tác phòng ngừa thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thành phố sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; lấy giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ và định hướng phát triển lành mạnh làm trọng tâm.

Hội thảo lần này là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời đánh giá đúng thực trạng, nhận diện nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương. Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đề nghị Công an TP. Huế cùng các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội thảo để tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bảo đảm triển khai thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố Huế an toàn, bình yên, văn minh và phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm như: cơ sở lý luận và thực tiễn về thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục; các mô hình tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả gắn với ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, công tác phòng ngừa tội phạm trong trường học và khu dân cư; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để thanh, thiếu niên phát triển toàn diện…

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh, các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với thanh, thiếu niên; chủ động rà soát các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm từ cơ sở, nhất là trên không gian mạng và tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ. Đồng thời, tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet và các khu vực tập trung đông thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng gần gũi, phù hợp với giới trẻ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để truyền tải các nội dung giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và văn hóa ứng xử. Ngoài ra, cần tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình như phiên tòa giả định, diễn đàn thanh niên, tọa đàm học đường, cuộc thi tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục, định hướng thanh, thiếu niên. Trong đó, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên.

Lực lượng Công an TP. Huế sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, sử dụng ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa nhằm hạn chế tái phạm.

Các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội, tạo môi trường học tập, lao động, vui chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên; hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để nhận diện sớm các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa trong thanh, thiếu niên.