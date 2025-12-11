  • Huế ngày nay Online
Trưởng thành từ phong trào

HNN - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tập trung nâng cao chất lượng hội viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chi hội đủ năng lực, phẩm chất, uy tín để tạo nguồn phát triển đảng viên nữ. Từ thực tiễn phong trào, nhiều cán bộ hội tiêu biểu đã trưởng thành, vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ chợ Phước Vĩnh, Hội LHPN phường Thuận Hóa (thứ hai từ trái qua) đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Chú trọng đào tạo nguồn

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ chợ Phước Vĩnh, Hội LHPN phường Thuận Hóa đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong suốt quá trình tham gia công tác hội, chị Thanh Thúy luôn nỗ lực rèn luyện, trách nhiệm trong hoạt động, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và nhận được sự giúp đỡ của Hội LHPN phường Thuận Hóa cùng Chi bộ 7 Phước Vĩnh.

Chia sẻ sau khi được kết nạp Đảng, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy nói: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho phong trào phụ nữ và cộng đồng nơi mình sinh sống”.

Theo bà Nguyễn Lê Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hóa, việc chị Thanh Thúy được kết nạp Đảng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là niềm vui chung của tập thể Hội LHPN phường, tạo sức lan tỏa tích cực, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Tại xã Đan Điền, chị Phạm Thị Dung, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Phú Lễ cũng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Quá trình phấn đấu của chị Dung được Chi bộ và Đảng ủy xã đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm. Là một cán bộ hội năng động, nhiệt huyết với phong trào phụ nữ, sau khi được kết nạp Đảng, chị Phạm Thị Dung càng bày tỏ quyết tâm tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là “đầu tàu” để tập hợp, kết nối hội viên, tạo nên mối đoàn kết trong chi hội.

Song song với phát triển hội viên, hội LHPN các cấp đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chi hội, lực lượng trực tiếp tổ chức, dẫn dắt phong trào ở cơ sở. Thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội, bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng vận động quần chúng và hoạt động thực tiễn tại địa bàn dân cư, nhiều cán bộ chi hội đã từng bước khẳng định năng lực, phẩm chất, uy tín, trở thành nguồn cán bộ nữ cho Đảng.

Việc rà soát, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng được thực hiện chặt chẽ, gắn với đánh giá quá trình phấn đấu lâu dài, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong công tác và đời sống cộng đồng. Nhờ đó, số lượng nữ được kết nạp vào Đảng từ phong trào phụ nữ ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và xây dựng chi hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.

Đổi mới phương thức hoạt động

 Với phương châm “Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và “Đồng hành xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh”, các cấp hội LHPN đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành phù hợp với thực tiễn địa phương.

Từ đó, hàng loạt phong trào, mô hình hay, hoạt động thiết thực được triển khai, gắn với việc tập hợp phát triển hội viên như: Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Huế thời đại mới”, gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống; các mô hình tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình; hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng các phong trào của địa phương như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thành phố Huế đã phát triển mới 7.487 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố lên 207.885 phụ nữ, kết nạp 85 hội viên danh dự. Hội đã chú trọng đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động trên nền tảng số. Nhờ đó, tất cả cán bộ hội chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản; 100% chi hội trưởng được nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế khẳng định: “Việc nâng cao chất lượng, số lượng hội viên gắn với tạo nguồn phát triển Đảng là hướng đi đúng, thể hiện rõ vai trò của Hội LHPN trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Từ những chi hội vững mạnh sẽ hình thành đội ngũ cán bộ nữ đủ tâm, đủ tầm, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

5 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu 453 hội viên nữ ưu tú cho Đảng xem xét; trong đó, 196 hội viên đã được kết nạp, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức hội trong tạo nguồn cán bộ nữ cho Đảng.

Bài, ảnh: Thanh Thảo
