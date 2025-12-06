Sôi nổi phong trào thể dục - thể thao quần chúng

Giải thi đấu bóng đá ở xã Phú Lộc

Sợi dây gắn kết

Có mặt tại giải chạy “Chân Mây - Lăng Cô Jogging 2025”, chúng tôi bất ngờ trước không khí sôi động của một giải chạy cấp xã với hơn 1.000 người tham gia. Cung đường chạy dọc bãi biển Bình An và Cảnh Dương sáng bừng màu áo, được đánh thức bởi tiếng cười, tiếng của những bước chân. Thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ… cùng hòa vào hoạt động thể thao tự nguyện, hứng khởi.

Nhiều người đến với giải không phải để giành giải thưởng. Họ đến để thử thách bản thân ở cự ly 5 - 10km, để cảm nhận sức trẻ trong cơ thể, hoặc đơn giản chỉ để thấy mình thuộc về một cộng đồng năng động. Chị Nguyễn Thị Lý (xã Chân Mây - Lăng Cô) chia sẻ: “Mình chạy bộ mỗi ngày. Đến giải lần này chủ yếu để hòa chung niềm vui tập luyện, để gặp gỡ và gắn kết với mọi người nhiều hơn là chuyện thắng thua”.

Nhiều năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các địa phương của huyện Phú Lộc cũ nay là các xã: Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc và Chân Mây - Lăng Cô duy trì bằng những hình thức linh hoạt. Từ các buổi chạy bộ ven biển, bóng đá phong trào, aerobic, dưỡng sinh đến các lớp võ thuật hay dân vũ…

Ở xã Phú Lộc, Câu lạc bộ dân vũ An Vui là một minh chứng sống động. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh (61 tuổi) kể, câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn lúc 7 - 9 giờ mỗi sáng suốt hơn ba năm nay. Thành viên thuộc nhiều lứa tuổi, từ 45 đến hơn 70. “Chúng tôi xem đây là niềm vui mỗi ngày. Tập xong ai cũng khoẻ khoắn, vui vẻ, có khi còn tham gia đồng diễn ở các sự kiện của địa phương. Hoạt động tập luyện miễn phí, nhưng chúng tôi góp tiền tạo quỹ để thăm hỏi nhau lúc ốm đau”, bà Thúy Anh chia sẻ.

Ở các xã phía nam TP. Huế, giải đua ghe truyền thống là “mùa hội” được mong chờ nhất năm. Không chỉ là một môn thể thao, đua ghe còn là nét văn hóa, nơi các thôn và dòng họ tụ họp, cổ vũ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Ông Nguyễn Hinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Lộc cho biết, hiện xã có 5 sân cầu lông và chuẩn bị mở thêm một sân mới; 3 hồ bơi nhân tạo cũng đang hoạt động hiệu quả, giúp trẻ em học bơi phòng, chống đuối nước.

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vinh Lộc cũng thông tin, tại địa phương, riêng môn bóng đá có đến 20 đội đăng ký thi đấu, còn phong trào cầu lông mới nổi thì có đến 100 vận động viên tham gia. Trên địa bàn xã đã hình thành các câu lạc bộ tập luyện cầu lông, bida.

Mong muốn được đầu tư nhiều hơn

Dù phong trào TDTT quần chúng đã có bước phát triển đáng kể, song, nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Nhiều thôn, xã còn thiếu sân bãi rộng rãi; kinh phí dành cho hoạt động thể thao cơ sở chưa ổn định; nhiều môn thể thao phong trào phát triển nhanh nhưng điều kiện tập luyện chưa đáp ứng.

Ông Trương Công Thuyết, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô trăn trở: “Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, mặc dù được quan tâm nhiều, song, các thiết chế phục vụ hoạt động thể thao ở cơ sở vẫn còn thiếu. Một số xã được thừa hưởng cơ sở vật chất của trung tâm huyện cũ, nhưng cũng còn nhiều xã chưa đáp ứng điều kiện nhà thi đấu, sân bãi tập luyện. Đây là một khó khăn chung”.

Không chỉ thiếu về vật chất, phong trào ở một số nơi mới phát triển rộng nhưng chưa thật sự sâu, số lượng người tập luyện thường xuyên tăng nhưng tổ chức còn manh mún, thiếu định hướng dài hạn. Những điều trên phần nào ảnh hưởng đến việc phát triển phong trào TDTT, trong đó có yếu tố phát hiện và “ươm mầm” cho vận động viên có năng khiếu, hướng đến thể thao thành tích cao.

Các địa phương mong muốn được thành phố tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng: Nhà tập đa năng, sân bóng tiêu chuẩn, điểm tập luyện cộng đồng… Những công trình ấy không chỉ phục vụ rèn luyện thể thao mà còn là không gian văn hóa - nơi người dân gặp gỡ, giao lưu và gắn bó.