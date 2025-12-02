Khi phụ nữ được tạo sinh kế để vươn lên

Hội LHPN xã Đan Điền kết nối mạnh thường quân để hỗ trợ vốn, sinh kế cho hội viên thoát nghèo

Mô hình sinh kế, cách tạo đà cho hội viên thoát nghèo

Ở thôn Bác Vọng Tây (xã Đan Điền), chị Trần Thị Lài (sinh năm 1965) là một trong những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng và con thường xuyên đau ốm khiến mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai chị. Đã có lúc chị nghĩ mình không thể thoát khỏi cái nghèo đeo bám nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh chị Lài, Hội LHPN xã Đan Điền đã hỗ trợ chị vay vốn ưu đãi để nuôi heo nái, đồng thời trao gà giống và thức ăn chăn nuôi để chị có thêm sinh kế. Từ những nguồn vốn, nguồn giống ban đầu ấy, chị Lài kiên trì lao động, mỗi năm xuất bán 3 lứa gà và heo. Không những chăm chỉ chăn nuôi, chị còn tận dụng nguồn phân bón để trồng trọt, có thêm thu nhập từ nông nghiệp.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị xúc động chia sẻ: “Nhờ hội LHPN xã mà tôi có điểm tựa. Các chị đến tận nhà động viên, hướng dẫn cách chăn nuôi, nhắc nhở từng chút. Có việc làm, nguồn thu nhập ổn định, tôi đã thoát nghèo và đủ sức lo cho gia đình”.

Cũng ở xã Đan Điền, vợ chồng chị Trần Thị Tịnh (thôn Bác Vọng Đông) đều sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng nhưng phải lo cho hai con đi học. Trước hoàn cảnh của chị, Hội LHPN xã đã trao gà giống, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật để hai vợ chồng có thể làm việc ngay tại nhà. Nhờ nguồn sinh kế phù hợp, kinh tế gia đình chị Tịnh dần ổn định hơn, có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống và lo cho con ăn học.

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ phải đúng nhu cầu, đúng thời điểm. Có hộ cần vốn, có hộ cần con giống, có hộ cần kỹ thuật. Cách làm sát với nhu cầu thiết thực này đã giúp nhiều hội viên tự tin thoát nghèo. Riêng năm 2025, Hội LHPN xã đã giúp đỡ 32 hội viên thoát nghèo”.

Làm chủ kinh tế

Chị Phạm Thị Hồng, hội viên Chi hội Vân Dương, Hội LHPN phường Vỹ Dạ cũng từng là hộ khó khăn. Khi muốn phát triển kinh tế nhưng không đủ vốn, chị Hồng được Hội LHPN phường hướng dẫn làm thủ tục vay vốn ưu đãi. Khi có vốn, chị đã bắt đầu chăn nuôi gia cầm kết hợp buôn bán nhỏ. Chỉ sau một thời gian, kinh tế gia đình chị dần ổn định. Không những thoát nghèo, chị Hồng còn trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế của phường.

Chị Hồng tâm sự: “Có vốn, tôi lại được Hội LHPN đồng hành, hướng dẫn, nhờ vậy mà tôi mới mạnh dạn khởi nghiệp khi tuổi đã không còn trẻ. Nhưng chính sự mạnh dạn đó đã giúp tôi thay đổi và làm chủ kinh tế như hiện tại”.

Bà Ngô Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Vỹ Dạ cho biết: Để nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, giảm nghèo bền vững, Hội LHPN phường đã hỗ trợ, vận động hội viên phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng nguồn vốn, kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động, hỗ trợ, hội viên, phụ nữ mạnh dạn khởi sự kinh doanh. Hội LHPN phường đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn vay, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình ký kết liên tịch cho vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời duy trì, quản lý tốt nguồn vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank). Hiện, hội LHPN phường đã hỗ trợ 150 hội viên vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế gia đình với tổng kinh phí 750 triệu đồng. Tổng dư nợ vốn vay ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay 42 tỷ đồng với 2.150 hộ vay tại 26 tổ vay vốn; vốn SeAbank gần 2 tỷ đồng với 87 hội viên vay.

Hỗ trợ đúng địa chỉ và hỗ trợ dài hơi đó là cách mà các cấp hội LHPN đã kiên trì thực hiện để giúp hội viên vươn lên làm chủ kinh tế, thoát nghèo trong thời gian qua. Trong đó, việc tạo sinh kế bền vững, kết nối thị trường, chuyển giao kỹ thuật và mở rộng tiếp cận nguồn vốn đã góp phần giúp phụ nữ tự chủ, tự tin và tự vươn lên.

Từ những mô hình nhỏ ở cơ sở hội như nuôi heo đất tạo quỹ cho hội viên mượn không lãi suất để buôn bán nhỏ; xây dựng quỹ, kết nối tạo nguồn sinh kế để hội viên có việc làm ổn định, đến những phong trào lớn hơn như vay vốn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... tất cả đều chung một mục tiêu: giúp phụ nữ có cơ hội đổi thay cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.

Bằng tinh thần đoàn kết và những cách làm sáng tạo, phù hợp với từng cơ sở hội, Hội LHPN thành phố luôn đồng hành cùng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình vươn lên thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững.