Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hội nghị

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế nhấn mạnh: Bộ Y tế đã xây dựng mạng lưới truyền thông và cung cấp thông tin y tế trong toàn ngành từ Trung ương đến địa phương giúp tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông y tế, cung cấp thông tin đến với người dân cả nước. Trong đó, vai trò của các cán bộ Hội LHPN các cấp là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền.

Với nhiều cách thức tuyên truyền khác nhau từ truyền thông gián tiếp, truyền thông trực tiếp đã góp phần cung cấp thông tin sát với nhu cầu của người dân, góp phần lan tỏa các chủ trương, chính sách của ngành Y tế đến từng người, từng hộ dân tại địa phương. Cán bộ Hội LHPN các cấp chính là những tuyên truyền viên cơ sở trực tiếp và gần dân nhất, lan tỏa những thành tựu tích cực của ngành Y tế, từ đó tạo sự đồng thuận, cảm thông, chia sẻ của người dân, cộng đồng đối với các hoạt động của ngành Y tế.

Thông qua hội nghị, các chị em hội viên, phụ nữ sẽ được cập nhật kiến thức mới, khoa học nhất về chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi; trang bị những kiến thức mới, kỹ năng thực tiễn về phòng chống bệnh tật, góp phần lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng phụ nữ. Đồng thời, hội viên phụ nữ cũng được hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường sau bão lụt.