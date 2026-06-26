Giúp hội viên phụ nữ bán nông sản

Hội LHPN thành phố tập huấn, hướng dẫn hội viên phụ nữ livestream bán hàng trên các nền tảng số

Khu vườn mít của gia đình chị Nguyễn Thị Mùi ở tổ dân phố Cổ Xuân - Quảng Lộc, phường Phong Điền trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Giữa những hàng mít sai trĩu quả, cán bộ Hội LHPN phường Phong Điền cùng hội viên tất bật chuẩn bị cho phiên livestream giới thiệu sản phẩm.

Chiếc điện thoại được dựng đơn giản giữa vườn cây nhưng lại mở ra cơ hội tiếp cận hàng trăm khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Những trái mít Thái chín tự nhiên được chăm sóc theo hướng an toàn lần lượt được giới thiệu đến người xem.

Kết quả vượt ngoài mong đợi khi chỉ trong một buổi phát trực tiếp, 700kg mít đã được khách hàng đặt mua, chưa kể những đơn hàng đặt mua trước khi hội LHPN phường đăng bài giới thiệu. Nhờ uy tín của hội LHPN phường, nhiều cơ sở kinh doanh còn chủ động liên hệ để tìm hiểu nguồn hàng để hợp tác lâu dài.

“Nhờ hội LHPN kết nối và hỗ trợ livestream bán hàng mà gia đình tôi tiêu thụ được lượng lớn nông sản. Sản phẩm được hội giới thiệu nên người tiêu dùng tin tưởng và ủng hộ. Đây là động lực để gia đình tiếp tục đầu tư sản xuất”, chị Nguyễn Thị Mùi nói.

Nhiều cơ sở hội trên địa bàn thành phố Huế đang tích cực ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.

Tại xã Bình Điền, những phiên livestream quảng bá nông sản đã mang lại hiệu quả. Chỉ sau một buổi phát trực tiếp, toàn bộ sản lượng dứa của hội viên Cao Thị Hướng ở thôn Hiệp Hòa đã được tiêu thụ. “Trước đây nhiều khi đến vụ thu hoạch, gia đình lo tìm đầu ra. Từ khi được hội hỗ trợ quảng bá trên mạng xã hội, sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, việc bán hàng thuận lợi”, chị Hướng chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Điền, việc tổ chức các phiên livestream là cách làm mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Không phải hội viên nào cũng có điều kiện hoặc kỹ năng để quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Vì vậy, hội đứng ra kết nối, trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu sản phẩm, giúp bà con tiếp cận khách hàng.

Những nông sản khác như dâu, ổi… cũng được quảng bá rộng rãi thông qua các phiên livestream do hội LHPN xã và các đơn vị tổ chức. Hình ảnh người nông dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm, cán bộ Hội đứng ra kết nối với khách hàng đã tạo nên sự chân thực và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Mỗi phiên livestream không đơn thuần là hoạt động bán hàng mà còn là dịp để giới thiệu quy trình sản xuất, nguồn gốc sản phẩm, qua đó khẳng định chất lượng và xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, hội LHPN thành phố đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên tiếp cận phương thức kinh doanh trên nền tảng số, nhất là kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ hội sẽ trở thành một cầu nối, một kênh quảng bá tin cậy cho sản phẩm của hội viên.

Từ những vườn mít, vườn dứa hay những sản phẩm đặc trưng của địa phương, các phiên livestream đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Những buổi phát trực tiếp còn là cơ hội để hội viên mở rộng thị trường và là động lực để phụ nữ mạnh dạn bước vào hành trình chuyển đổi số, làm kinh tế trong thời đại mới.