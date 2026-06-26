"Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc" tôn vinh giá trị gia đình Việt

Tham dự chương trình về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Thị Thủy, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hiền, UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Về phía lãnh đạo thành phố Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện Hội LHPN các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; các gia đình tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đông đảo hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Lễ mít tinh là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc; đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, xã hội phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi nấu ăn "Vị nhà"; trình chiếu phóng sự chuyên đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng"; giao lưu với các gia đình tiêu biểu; trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc.

Các đội tham gia thi nấu ăn với chủ đề "Vị nhà"

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với những gia đình tiêu biểu đại diện cho nhiều mô hình gia đình trong xã hội hiện đại. Từ gia đình nhiều thế hệ gìn giữ nếp nhà, gia đình trẻ cùng sẻ chia trách nhiệm xây dựng hạnh phúc đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhưng giàu nghị lực, vượt khó vươn lên, nuôi dạy con trưởng thành. Qua đó, khẳng định vai trò của gia đình trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường nuôi dưỡng, giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 150 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế với tổng trị giá 180 triệu đồng. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng ba lô, sữa và bánh kẹo. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội LHPN Việt Nam đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, với thông điệp "Chạm yêu thương - Xây hạnh phúc", Trung ương Hội mong muốn tinh thần này sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp hội, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Theo bà Lê Thị Thủy, mỗi gia đình cần tiếp tục là "ngôi nhà yêu thương", là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng nhân cách, trí tuệ, khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy trở thành một "điểm chạm yêu thương" trong gia đình và cộng đồng, truyền cảm hứng về lối sống nhân ái, trách nhiệm, văn minh. Mỗi ông bà, cha mẹ cần là tấm gương về đạo đức, lối sống; mỗi người con biết trân trọng truyền thống gia đình, hiếu kính với ông bà, cha mẹ, không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trao giải nhất cuộc thi nấu ăn cho đội thi phường Thanh Thủy

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cấp Hội LHPN trong việc triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị Hội LHPN thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, các chủ trương về công tác dân số và xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; phối hợp với ngành y tế, giáo dục và đào tạo tổ chức các chương trình tập huấn, tư vấn nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số và xây dựng gia đình bền vững. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ và các cặp vợ chồng nâng cao nhận thức về trách nhiệm duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số; khuyến khích sinh đủ hai con trước 35 tuổi tại các địa bàn có mức sinh thấp.