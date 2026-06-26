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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 16:09

Thăm, tặng quà các thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), chiều 26/6, bà Lê Thị Thủy, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cùng bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế đã đến thăm, tặng quà một số thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Huế.

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 Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỏi thăm sức khỏe bà Chế Thị Mừng, thành viên Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương 

Tại các nơi đến thăm, bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cô, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của Tiểu đội 11 cô gái Sông Hương trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam mong các cô tiếp tục là tấm gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố Huế tổ chức chương trình truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên phụ nữ và người chăm sóc trẻ.

Tại chương trình, các đại biểu được phổ biến những kiến thức về lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; nhận diện các nguy cơ từ thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm chứa hóa chất, chất bảo quản độc hại; đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng xây dựng bữa ăn an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe gia đình.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ, cha mẹ và người chăm sóc trẻ trong việc lựa chọn, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn, qua đó góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin, ảnh: Thanh Thảo
 Từ khóa:
gia đìnhviệt namphụ nữ
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