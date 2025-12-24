Sáng tạo, đổi mới để phát triển

Hội LHPN thành phố hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm

Đổi mới tư duy, tự tin hội nhập

Chị Lại Thị Kim Son, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thuận Hóa, đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trên con đường khởi nghiệp bằng sự bền bỉ, đổi mới tư duy và tự tin hội nhập.

Năm 2023, chị Lại Thị Kim Son góp mặt tại Vòng Chung kết Chương trình Phát triển Dự án khởi nghiệp quốc gia, ghi dấu nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình xây dựng thành công thương hiệu Yến sào Hoa Sữa.

Năm 2025, chị tiếp tục khẳng định sự năng động, sáng tạo với Dự án “Đổi mới, cải tiến công nghệ sấy thăng hoa và đóng gói sản phẩm yến sào tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Yến sào Hoa Sữa”. Dự án của chị Son được các ban, ngành thành phố đánh giá cao, là mô hình ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo giá trị thực tiễn, nâng cao chất lượng sản phẩm và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Chị Son cho biết: “Để có những thành công như hôm nay, chính những chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ của các cấp hội, ban ngành đã tiếp thêm động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nâng tầm sản phẩm. Chúng tôi tin rằng, khi phụ nữ tự tin học hỏi, dám đổi mới, dám khởi nghiệp, họ có thể đi rất xa và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”.

Không chỉ riêng chị Son, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Huế đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Chị Trần Thị Ngọc Diệp, chủ thương hiệu “Bếp Hoa - Đặc sản Huế làm quà” (đường Phan Bội Châu), cũng là một điển hình. Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, sự chăm chút từng chi tiết từ chất lượng đến bao bì, hình ảnh sản phẩm, chị Diệp đã đưa các món đặc sản Huế như bánh lọc, nậm, nem lụi, cà phê muối… đến nhiều tỉnh, thành và thị trường trực tuyến. “Công nghệ giúp người trẻ dễ dàng kết nối khách hàng, quản lý đơn hàng, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường. Điều quan trọng là giữ được chất lượng và uy tín lâu dài”, chị Diệp chia sẻ.

Hội LHPN thành phố luôn đồng hành, giúp đỡ hội viên khó khăn

Đồng hành, tiếp sức

Không chỉ làm kinh tế giỏi, các hội viên phụ nữ còn kiên trì vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thích ứng linh hoạt trước thời đại số.

Hội LHPN thành phố đặc biệt chú trọng vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh mới. Công tác xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em được gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”... là nguồn lực quan trọng giúp phụ nữ chăm sóc, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh.

Các cấp hội đã tổ chức hàng loạt hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, kỹ năng làm cha mẹ và xử lý mâu thuẫn gia đình. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” để lại dấu ấn nổi bật khi có 3.208/1.400 gia đình hội viên đạt tiêu chí, vượt chỉ tiêu 129%. 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện 691 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các phong trào thiện nguyện lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. 5 năm qua, đã có 872 trẻ em được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đỡ đầu với tổng kinh phí gần 8,6 tỷ đồng. 205 căn nhà được xây dựng, sửa chữa cho phụ nữ nghèo và gia đình chính sách, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. 10.340 phần quà với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng cùng 9.840 suất học bổng được các cấp hội trao tặng. Hội cũng vận động nguồn lực từ Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ sinh kế trị giá hơn 7 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hàng nghìn phụ nữ, trẻ em; xây dựng cộng đồng nhân văn, ấm áp, bền vững. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động của tổ chức hội mà còn chứng minh nội lực mạnh mẽ, sự sáng tạo, kiên trì vượt khó của phụ nữ Huế.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định: “Phụ nữ Huế hôm nay tự tin hơn, năng động hơn, biết tận dụng công nghệ, thị trường số để phát triển kinh tế và xây dựng thương hiệu. Khi phụ nữ làm chủ kinh tế, phụ nữ cũng sẽ có tiếng nói trong gia đình và xã hội. Phụ nữ sẽ khẳng định vai trò của mình trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và trở thành nhân tố quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của địa phương. Để hội viên làm được điều đó, Hội luôn đồng hành bằng việc đào tạo, kết nối vốn, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại và truyền cảm hứng để phụ nữ vươn lên mạnh mẽ”.