Lan tỏa năng lượng tích cực trong hội viên

Hội viên phụ nữ Huế đồng diễn điệu múa dân vũ. Ảnh: Hội LHPN thành phố Huế

Phù hợp với đa phần hội viên

Ở phường Thanh Thủy, phong trào dân vũ là một trong những điểm sáng của hoạt động Hội. Khi mới thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Dân vũ Thủy Phương 1 chỉ có vài thành viên tham gia, hoạt động còn đơn lẻ, tự phát. Nhờ sự quan tâm, định hướng của Hội và tinh thần hưởng ứng tích cực của hội viên, đến nay, CLB đã thu hút hơn 30 hội viên tham gia tập luyện đều đặn mỗi ngày.

Chị Từ Thị Thuyết, Chủ nhiệm CLB Dân vũ Thủy Phương 1 chia sẻ: “Dân vũ là bộ môn dễ tập, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên chị em tham gia rất hào hứng. Sau mỗi buổi tập, ai cũng thấy khỏe khoắn, tinh thần phấn chấn hơn”.

Cùng với CLB Dân vũ Thủy Phương 1, CLB Dân vũ Thủy Phương 2, phường Thanh Thủy cũng duy trì hoạt động đều đặn. CLB không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn là mái nhà chung để hội viên gặp gỡ, sẻ chia, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Chị Dương Thị Đỡ, thành viên CLB bày tỏ: “Tham gia dân vũ giúp tôi giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái từ các chị em khác”.

Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Thủy thông tin: “Hội luôn chú trọng vận động hội viên tham gia các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Dân vũ là loại hình được đông đảo hội viên lựa chọn vì dễ triển khai, không đòi hỏi nhiều về cơ sở vật chất nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao sức khỏe và gắn kết cộng đồng”.

Lan tỏa hình ảnh người phụ nữ năng động

Tại Hội LHPN xã Quảng Điền, hiện có 15 CLB dân vũ thể thao đang hoạt động hiệu quả, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền cho biết: “Dân vũ không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả. Thông qua các bài khiêu vũ, các clip dự thi, hội viên có thể truyền tải những thông điệp rõ ràng về xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào thi đua của Hội”.

Phong trào dân vũ ngày càng được lựa chọn để tổ chức các hoạt động đồng diễn quy mô lớn, các hội thi, hội diễn, góp phần tạo nên những hình ảnh đẹp, giàu tính lan tỏa. Những màn đồng diễn với hàng trăm, hàng ngàn hội viên trong trang phục áo dài truyền thống, hòa mình trong những giai điệu sôi động đã trở thành điểm nhấn trong các sự kiện lớn, không chỉ của các cấp hội phụ nữ mà cả những ngày lễ của các địa phương, thành phố.

Thông qua các hoạt động này, phong trào dân vũ không chỉ giúp quảng bá hình ảnh người phụ nữ Huế duyên dáng, đằm thắm mà còn thể hiện sự năng động, trẻ trung và hội nhập của phụ nữ trong thời đại mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu văn hóa, con người và các giá trị truyền thống của địa phương đến với cộng đồng.

Hiện nay, 100% cơ sở hội đã triển khai vận động hội viên tham gia các loại hình thể dục thể thao, như: Dưỡng sinh, yoga, aerobic, khiêu vũ thể thao, cầu lông, bóng bàn… Trong đó, dân vũ là loại hình nổi bật, được đông đảo hội viên lựa chọn nhờ tính linh hoạt, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố khẳng định: “Phong trào dân vũ không chỉ giúp chị em rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Huế hiện đại, năng động. Qua các buổi đồng diễn và những clip dân vũ theo chủ đề, phụ nữ Huế đã thể hiện rõ vai trò đồng hành cùng các nhiệm vụ chính trị, các phong trào lớn của địa phương”.