Khẳng định bản lĩnh phụ nữ Huế trong thời đại mới

Sản phẩm của các cơ sở kinh doanh, sản xuất do phụ nữ làm chủ tham gia phiên chợ HTX năm 2025

Những điển hình

Chị Võ Thị Trang, Chi hội trưởng Chi hội thôn La Vân Hạ (Hội LHPN xã Quảng Điền) là hình mẫu của người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, gắn bó với phong trào phụ nữ cơ sở. Là Tổ trưởng Tổ liên kết may mặc An Thịnh Phát, chị Trang từng bước gây dựng nên một mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 40 hội viên phụ nữ, với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Thắm, thành viên Tổ liên kết may mặc An Thịnh Phát cho biết: Nhờ tham gia tổ liên kết tôi mới có việc làm và thu nhập ổn định. Làm việc gần nhà, tôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Từ khi làm việc với chị Trang, tôi cũng tích cực hơn trong các phong trào, hoạt động của phụ nữ địa phương.

Cơ sở may của chị Trang được thành lập từ năm 2020. Từ những kinh nghiệm trong thời gian đi làm công ty may, chị mạnh dạn vay vốn để mua máy móc, trang thiết bị mở xưởng may. Cần mẫn khởi nghiệp, lấy công làm lãi, xưởng may chị Trang ngày càng được mở rộng, nay đã được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, từ máy cắt, may... chuyên nhận các đơn hàng đồng phục, hàng xuất khẩu quy mô lớn.

“Không chỉ muốn phát triển kinh tế gia đình, khi cơ sở may ổn định và phát triển, tôi luôn mong muốn tạo công việc ổn định cho chị em, để ai cũng có thu nhập, có niềm vui và tự tin hơn trong cuộc sống. Khi cuộc sống khấm khá hơn, chị em cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội”, chị Trang chia sẻ.

Nếu chị Trang là tấm gương của phụ nữ nông thôn đồng bằng năng động, thì ở miền núi A Lưới (huyện A Lưới cũ), chị Hồ Thị Nga, Giám đốc HTX Nông sản sạch A Lưới, lại là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ vùng cao sáng tạo, bản lĩnh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Dưới sự dẫn dắt của chị Nga, HTX đã phát triển mạnh mẽ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mang thương hiệu đặc trưng của địa phương như gạo nếp than, sợi bánh canh chuối xanh, măng ớt, chuối ba lùn, ớt ngâm... cùng nhiều loại dược liệu và nông sản sạch A Lưới, được người tiêu dùng trong và ngoài thành phố đón nhận.

Chị Nga tâm sự: “Làm nông nghiệp sạch không chỉ để phát triển kinh tế mà còn là cách giữ gìn giá trị quê hương. Tôi luôn khuyến khích chị em trong HTX học hỏi công nghệ mới, áp dụng chuyển đổi số để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng”.

Không chỉ chú trọng sản xuất, chị còn tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội LHPN thành phố tổ chức, lan tỏa tinh thần học hỏi, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho hội viên phụ nữ miền núi.

Năng động, nhân ái, tự tin hội nhập

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế, phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” không chỉ là cuộc vận động mang tính hình thức, mà thực sự tạo nên chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của phụ nữ trên toàn thành phố, từ thành thị đến nông thôn, miền núi.

“Phụ nữ thành phố Huế hôm nay không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp xanh và lan tỏa giá trị văn hóa Huế. Họ là những người đang góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất riêng của người phụ nữ Huế trong thời đại mới”, bà Loan nhấn mạnh.

Để mỗi hội viên ý thức được sự quan trọng, cần thiết của phong trào và đi đến những hành động cụ thể, phù hợp với bản thân, thực tế từng địa phương, Hội LHPN thành phố đã tích cực tổ chức tuyên truyền, tập huấn về phong trào thi đua. Đến nay, đã có hơn 223.000 lượt hội viên được tuyên truyền, tập huấn về phong trào thi đua; hơn 114.000 phụ nữ được hướng dẫn kỹ năng xây dựng thương hiệu và kinh doanh trên các nền tảng số. Hàng trăm mô hình phụ nữ khởi nghiệp, tổ hợp tác và HTX do phụ nữ làm chủ đã và đang tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hình ảnh người phụ nữ Huế ngày nay không chỉ gắn với sự dịu dàng, nhân hậu mà còn mang trong mình tinh thần hội nhập, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Họ không ngừng học hỏi, đổi mới, thích ứng với công nghệ và xu thế toàn cầu hóa; đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống, nét đẹp văn hóa đặc trưng của con người xứ Huế.

Song song với phát triển kinh tế, phụ nữ trên toàn thành phố còn ghi dấu ấn sâu đậm trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện và phong trào “Sống xanh”. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã trao hơn 10 ngàn suất học bổng Nguyễn Thị Định với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng cho trẻ em nghèo. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động được hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn thành phố đã có gần 900 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt được các cấp hội nhận đỡ đầu, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống xanh cũng được duy trì thường xuyên: Hơn 300.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, “60 phút sạch nhà đẹp ngõ”, làm đẹp 22.776 tuyến đường trên địa bàn thành phố. Nhiều mô hình “Đường hoa phụ nữ”, “Chi hội phụ nữ không rác thải nhựa”, “Tái chế vì cộng đồng” trở thành điểm sáng lan tỏa tinh thần xanh - sạch - đẹp trong mỗi khu dân cư.