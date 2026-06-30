Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển hợp tác xã

Đến hết tháng 6/2026, toàn thành phố có 324 HTX hoạt động trên các lĩnh vực. Trong đó, có 223 HTX nông, lâm, ngư nghiệp; 35 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 34 HTX giao thông vận tải; 7 quỹ tín dụng nhân dân và 25 HTX thuộc các lĩnh vực khác. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 4 HTX.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố thông báo một số nội dung quan trọng của hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố thông tin: Hoạt động của khu vực KTTT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các HTX nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng diện tích quản lý rừng bền vững, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp và hệ thống phân phối. Nhiều HTX làng nghề chủ động đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm hướng đến thị trường xuất khẩu.

6 tháng đầu năm, Liên minh HTX thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn thành lập HTX mới, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các HTX trên địa bàn...

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030; chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cùng một số nội dung về điều chỉnh quy chế thành viên, quy chế thu, chi hội phí.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTTT năm 2026, phấn đấu thành lập thêm từ 6 đến 11 HTX, mở rộng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tăng cường hỗ trợ chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.