Trưng bày tại Pháp tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch với Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Sống Thomas Le Goff (trái).

Trưng bày chuyên đề “Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Không gian hữu nghị, hòa bình Việt Nam-Pháp” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Sống trong Công viên Montreau thuộc thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris.

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện tại Pháp nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026) và 80 năm dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách là vị thượng khách của Chính phủ Pháp (1946-2026).

Giới thiệu với Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Sống Thomas Le Goff, bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức chuỗi hoạt động vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội.

Bà Lê Thị Phượng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của lịch sử, người đã làm nên lịch sử. Chính Người đã bắc những nhịp cầu hữu nghị đầu tiên, đặt nền móng cho sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Pháp.

Triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Sống là dịp để giới thiệu tới công chúng Pháp về hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Di tích quốc gia đặc biệt, nơi Người đã sống và làm việc lâu nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, 15 năm cuối đời, từ năm 1954-1969.

Chuỗi hoạt động vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhằm làm nổi bật những giá trị lịch sử, văn hóa cùng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp, góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước.

Ông Thomas Le Goff cho biết tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh là điểm đến quen thuộc của kiều bào Việt Nam tại Pháp và là nơi bạn bè Pháp cũng như quốc tế đến tìm hiểu, bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với Người.

Đoàn công tác của Khu Di tích Phủ Chủ tịch đã thực hiện chỉnh lý trưng bày Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử Sống. Các ấn phẩm và tài liệu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp, bổ sung và trưng bày khoa học, góp phần tôn vinh di sản Hồ Chí Minh tới công chúng Pháp và khơi dậy niềm tự hào dân tộc đối với kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại đây.

"Qua những hình ảnh tại triển lãm, em cảm nhận rất rõ chiều dài lịch sử của Việt Nam. Trước đây em chưa hiểu nhiều về lịch sử đất nước, nhưng khi xem triển lãm, em đã biết thêm rất nhiều điều, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước. Điều khiến em ấn tượng nhất là triển lãm giúp thế hệ trẻ như em hiểu hơn về cội nguồn và những hy sinh của các thế hệ đi trước. Nhờ các bạn giới thiệu và cùng tham quan, em càng thấy lịch sử Việt Nam rất thú vị và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa", Hugo Liao, bạn trẻ gốc Việt bày tỏ.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Khu di tích Phủ Chủ tịch, do Giám đốc Lê Thị Phượng làm Trưởng đoàn, đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Tại cuộc làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, hai bên đã trao đổi về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh tại nước ngoài đồng thời nhấn mạnh vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao, văn hóa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt-Pháp trong thời kỳ mới.

Đoàn công tác của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bổ sung tư liệu, hình ảnh và sắp xếp, hoàn thiện không gian trưng bày, thư viện Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán.

Chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học tại Pháp góp phần lan tỏa sâu sắc di sản Hồ Chí Minh, phát huy giá trị các địa điểm lưu niệm về Người ở nước ngoài nhằm thiết thực thực hiện Kết luận số 85-KL/TW ngày 19/8/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

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