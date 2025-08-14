Thanh toán số, giảm tải cho các máy ATM ngày cận Tết

Cán bộ ngân hàng hỗ trợ khách hàng

Thói quen chi tiêu thay đổi

Cuối năm là thời điểm khá áp lực với hệ thống ngân hàng khi nhu cầu tiền mặt và các giao dịch liên quan đến thanh toán tăng đột biến. Theo khảo sát, hầu hết các ngân hàng đều cho biết thời điểm cận Tết, nhu cầu giao dịch, rút tiền mặt tăng gấp từ 5 đến 10 lần ngày thường. Hệ thống ngân hàng phải huy động nguồn lực lớn cho vận chuyển, tiếp quỹ ATM, lực lượng giao dịch viên và đội ngũ hỗ trợ cũng được tăng cường thêm tại các phòng giao dịch nhằm đảm bảo các giao dịch của người dân được nhanh chóng, thông suốt.

Trái với tình trạng xếp hàng, chen chúc các năm trước, năm nay, các phòng giao dịch ngân hàng không quá đông đúc người đến giao dịch. Các điểm rút tiền tại ATM cũng tương tự.

Bà Hồ Thị Quỳnh, phường An Cựu vừa rút một ít tiền mặt tại máy ATM trên đường Hùng Vương chia sẻ, gần Tết, nhu cầu mua sắm tăng và phải chuẩn bị tiền mặt để lì xì nên tôi phải rút ít tiền mặt chứ bình thường chỉ chuyển khoản, thanh toán QR. Ban đầu khi chưa đi rút tiền, tôi cũng nghĩ đến việc phải chờ đợi khá lâu, đôi khi còn không rút được tiền mặt do máy hết tiền hay lỗi hệ thống, tuy nhiên thực tế lại khá thuận lợi. Việc rút tiền không chật vật như mọi năm, lượng người chờ đợi rút tiền không nhiều, hạn mức rút cũng cao nên việc rút tiền cũng nhanh chóng hơn.

Không thể phủ nhận, thói quen thanh toán thay đổi từ tiền mặt sang thanh toán số phần nào giảm tải cho các ATM, phòng giao dịch trong thời điểm cận Tết.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, trong năm 2025, số lượng giao dịch qua ATM giảm hơn 17%, giá trị giao dịch giảm trên 6%. Tại thành phố Huế, giai đoạn 2021 - 2025, tổng giá trị giao dịch qua kênh điện tử tăng gấp 8 lần về số món và hơn 4 lần về giá trị giao dịch, trong đó giao dịch thanh toán qua kênh điện thoại di động tăng trưởng gấp 14 lần. Tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 77% và 140%. Tốc độ tăng trưởng về giá trị giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking bình quân qua các năm lần lượt đạt mức 64% và 135%.

Cùng với đó, các quy định liên quan đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đối với doanh nghiệp và tổ chức cũng phần nào thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong những tháng đầu năm 2026. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm tải cho các giao dịch tại các máy ATM, phòng giao dịch trong thời điểm hiện nay.

Giao dịch xuyên Tết

Để đảm bảo hoạt động giao dịch ngân hàng được thông suốt trong những ngày trước và trong Tết, các ngân hàng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và ứng trực xuyên Tết nhằm đảm bảo các giao dịch của người dân không bị gián đoạn.

Người dân rút tiền tại ATM Agribank

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh Huế cho biết, những tháng trước, chi nhánh đã khảo sát nhu cầu tiền mặt của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, bảo trì định kỳ hệ thống ATM. Trên cơ sở đó, chi nhánh đã có phương án chuẩn bị lượng tiền mặt hợp lý đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu về tiền mặt cho khách hàng trước và trong dịp nghỉ Tết qua hệ thống ATM và các quầy trực giao dịch của các đơn vị. Cùng với đó, chi nhánh cũng giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ của từng máy ATM, bố trí cán bộ trực theo dõi hoạt động của hệ thống ATM đảm bảo tiếp quỹ, khắc phục các sự cố. Tại các phòng giao dịch, đội ngũ hỗ trợ cũng được tăng cường giải quyết các nhu cầu tư vấn, hỗ trợ nhằm giảm tải cho các quầy giao dịch.

Hệ sinh thái số cũng được các ngân hàng nâng cấp trước Tết để đảm bảo các giao dịch diễn ra bình thường, không bị gián đoạn trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán.

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cũng có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo nhu cầu tiền mặt, thanh toán; xây dựng phương án cụ thể cho từng tình huống, bố trí đầy đủ nguồn lực để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt, thanh toán tăng cao trong dịp Tết; tăng cường quản lý rủi ro, phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thanh toán, giao dịch tiền mặt, đặc biệt là việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Giám sát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM, kịp thời tiếp quỹ, khắc phục sự cố phát sinh, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc của khách hàng, bảo đảm hoạt động thanh toán, rút tiền của người dân thông suốt, an toàn.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cũng yêu cầu các ngân hàng kiểm tra, rà soát hoạt động tiếp nhận, xử lý yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng, đặc biệt là hoạt động 24/7 của tổng đài điện thoại để nhanh chóng tiếp nhận, tra soát và phản hồi kịp thời các phản ánh, khiếu nại của khách hàng về giao dịch lỗi, tránh gây bức xúc dư luận trước, trong và sau dịp Tết. Tăng cường tuyên truyền, thông báo cảnh báo các phương thức lừa đảo mới trên ứng dụng giao dịch để cảnh báo khách hàng.